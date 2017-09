Ofensiva legal del Govern per aturar la invasió de competències de l'Estat

Última reunió -ordinària- del Govern abans de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre . El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha detallat aquest dimarts una sèrie de mesures legals destinades a sortejar la invasió de competències que està duent a terme l'Estat per frenar l'1-O. Una de les decisions que s'han pres és la de presentar un recursos d'incompetència per tal d'anul·lar l'ordre de l'Estat segons la qual els Mossos d'Esquadra passen a estar sota el comandament de la policia espanyola."S'ha alterat la dependència orgànica dels Mossos", ha assenyalat Turull en una roda de premsa en què, tot i no donar cap detall sobre l'operatiu del referèndum, ha apuntat que s'acabarà celebrant. "Estan intentant trinxar les garanties. Han vingut per terra, mar i aire. Que no pensin que les intimidacions acabaran amb la voluntat d'un poble", ha indicat el conseller de la Presidència. El plec de mesures insisteix que la submissió dels Mossos a un coronel de la Guàrdia Civil, nomenat coordinador de les forces de l'ordre a Catalunya amb motiu de l'1-O, contravé l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia."El comandament dels Mossos compet a la jerarquia dels Mossos. La policia de Catalunya té tot el prestigi i tota la confiança. No els diem com han de fer un operatiu o un altre, a diferència de com el ministeri del'Interior ha polititzat els cossos de seguretat. Lliçons de com dirigir una policia, zero", ha assenyalat el conseller.Turull també ha ressaltat que s'ha presentat un recursos contenciós-administratiu contra l Fiscalia Superior de Catalunya perquè s'estan "vulnerant" els drets dels ciutadans. "Arribarà un moment en què la Guàrdia Civil abordarà ciutadans pel carrer pel fet de portar la correspondència", ha assegurat el conseller de la Presidència. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també ha rebut un escrit del Govern en què l'executiu es queixa de l'actuació del fiscal. "No és un xèrif ni un jutge", ha ironitzat."El que està veient tot el món és la vulneració de drets per part del govern espanyol", ha apuntat Turull, que ha situat en un segon pla l'enviament de les notificacions als membres de les meses. "És normal que el web de la Fundació Francisco Franco sigui oberta i la de l'ANC es tanqui", ha assenyalat el conseller, que s'ha referit al setge dels ultres a l'assemblea de càrrecs electes organitzada per Podem a Saragossa. "Estem ratllant el ridícul de la manera més flagrant", ha manifestat.Turull ha insistit que si no es tenen totes les garanties és per culpa de l'estat de setge del govern espanyol. "I això s'està veient a tot arreu. Si el problema és que durant cinc dies no hi ha hagut una sindicatura electoral davant la barra lliure de l'Estat i del seu trinxament...", ha volgut manifestar el conseller de la Presidència, que no s'ha volgut referir a la missió internacional que supervisarà l'1-O. "Nosaltres som observats per ells", ha puntualitzat el dirigent nacionalista, un pèl molest.Segons Turull, el referèndum "es pot fer encara que hi hagi intimidacions i ardor guerrer". Tampoc ha volgut entrar en el fet de si es plantegen una declaració unilateral d'independència en cas de no poder fer el referèndum.

