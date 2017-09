Forcadell porta a Brussel·les el clam de l'1-O: «Acceptaran en silenci la repressió?»

Quan falten només cinc dies per a la celebració del referèndum i l’endemà que la diplomàcia espanyola intentés boicotejar un acte del conseller Raül Romeva a París , Brussel·les ha aplaudit la tasca de Carme Forcadell en defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya. I ho ha fet en plena ofensiva de l'estat espanyol contra el dret a decidir dels catalans . La presidenta del Parlament ha rebut a la capital comunitària el Coppieters Awards 2017, una distinció que atorga la fundació política Centre Maurits Coppieters, que també ha destacat de Forcadell el seu compromís amb la llengua i cultura catalanes. Forcadell ha aprofitat l'altaveu a Brussel·les per fer una crida a la Unió Europea : "Europa ha de saber que a Catalunya s'estan vulnerant drets fonamentals, drets com la llibertat d'expressió".Mentre Mariano Rajoy buscava la fotografia amb Donald Trump a la Casa Blanca , Forcadell ha insistit des de la capital comunitària en l’ADN democràtic de la reivindicació del sobiranisme català. Ho ha dit davant dels mitjans de comunicació, primer; i també en el moment de recollir el guardó. En el contacte amb la premsa amb seu a Brussel·les, Forcadell ha recordat que és el seu deure advertir els estats europeus del que passa a Catalunya perquè "siguin conscients" de l'actitud del govern espanyol. "Sabem que la Unió Europea és una suma d'estats, i que es donen suport entre ells. Però els volem cridar l'atenció". Forcadell ha subratllat que avui s'estan vulnerant drets fonamentals.En el discurs durant la cerimònia del Coppetiers Awards 2017, la presidenta del Parlament ha instat la Unió Europea a intervenir. "No faran res per protegir els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans europeus? No defensaran aquests drets consagrats en l'article dos del Tractat de la Unió Europea? Podran seguir mirant cap a una altra banda mentre es violenta la llibertat d'expressió a Espanya? I la llibertat d'informació? I la llibertat ideològica? I la llibertat de reunió?", s'ha preguntat. La referència a la democràcia i els drets fonamentals han estat constants durant l'acte.

Discurs Forcadell Brussel·les by naciodigital on Scribd

Carme Forcadell, durant l'acte a Brussel·les Foto: Joan Serra Carné

Carme Forcadell, aquest dimarts a Brussel·les, atenent els mitjans de comunicació Foto: Joan Serra Carné

Forcadell ha fet un recorregut per la mobilització sostinguda del sobiranisme català, ha recordat les constants negatives del govern espanyol davant la demanda d'un referèndum pactat i ha deixat constància de l'actitud bel·ligerant de l'estat espanyol, posant com a exemple des de l'"operació Catalunya" fins a la pressió de la Fiscalia contra els alcaldes favorables al referèndum. "Malgrat tots els obstacles, tot i les amenaces i els processos penals, mantindrem el referèndum efectiu i vinculant per decidir el nostre futur l'1 d'octubre", ha afirmat.Forcadell ha volgut insistir en la seva interpel·lació a Europa. "Acceptaran silenciosament la repressió exercida per Espanya contra les institucions catalanes, contra els 712 alcaldes, contra els funcionaris públics, contra les organitzacions socials i contra els ciutadans? Repressió per voler votar? Per defensar la democràcia? Per exigir-ho?", s'ha continuat preguntant. "També ignoraran els vots de milions de catalans, que també són ciutadans europeus? Pensem que avui, el 2017, també es decidirà el futur d'Europa a Catalunya", ha afegit.La presidenta del Parlament s'ha sentit com a casa. A més de rebre l’escalf d’eurodiputats catalans, a Brussel·les s’ha envoltat d’electes ben informats de la qüestió catalana. La presidenta del Parlament ha compartit debat amb l’eurodiputada Jill Evans; el president del Parlament de Flandes, Jan Peumans; i el president del Centre Maurits Coppieters, Xabier Macias. Ciutadans vinculats l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) també han fet acte de presència en l'acte. "Molt bé, Carme", han expressat espontàniament algun d'aquestes persones que han volgut ser al seu costat.El Centre Maurits Coppieters, que l’any passat va premiar l’exprimer ministre escocès Alex Salmond, és una fundació política a nivell europeu reconeguda pel Parlament Europeu des de 2007. Promou la investigació política, centrada principalment en la gestió de la diversitat cultural i lingüística en societats complexes, la governança multinivell, la descentralització i l’autodeterminació. Els premis que concedeix la fundació volen reconèixer trajectòries individuals com la de Forcadell, que destaquen en camps d’anàlisi de l’entitat.Xabier Macias, president del Centre Maurits Coppetiers, ha sintetitzat la visió que es té a Brussel·les de l’actitud del govern espanyol en relació a la demanda catalana del dret a decidir. “Ens sembla desconcertant que l'estat espanyol no hagi acordat negociar aquesta legítima demanda política [en referència al referèndum], tenint en compte precedents com els d’Escòcia i el Regne Unit”. Macias també ha volgut “denunciar les mesures coercitives” a les quals estan “exposades” les institucions catalanes per part del govern espanyol. “La Unió Europea no pot callar ni mostrar-se indiferent davant d’aquest abús del poder”, ha reblat. Macias ha recordat a Forcadell que els catalans “no estan sols ni aïllats”. "Els catalans votareu", ha pronosticatForcadell ha aprofitat la jornada a Brussel·les -s’hi ha desplaçat aquest mateix dimarts al matí- per detallar el moment que viu el sobiranisme a Catalunya, que ha iniciat el compte enrere cap al referèndum. La presidenta del Parlament tenia programades diverses entrevistes amb mitjans de comunicació internacionals -el portal Politico, la televisió alemanya Deutsche Welle i l'agència de notícies nacional de Suècia-, a banda de mantenir contactes amb eurodiputats catalans i representants del centre Maurits Coppieters. Demà té previst visitar la delegació de la Generalitat a Catalunya a la capital belga. En el viatge de Forcadell no hi haurà, però, cap contacte amb representants de les institucions comunitàries.

