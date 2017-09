Els Mossos localitzen dos cadàvers al pantà de Susqueda

❗️❗️ La Unitat Aquàtica localitza dos cadàvers a l'interior del pantà de Susqueda. S'inicien els protocols de treball per identificar-los — Mossos (@mossos) 26 de setembre de 2017

Les pistes La desaparició Els joves van marxar el dijous 24 d'agost i van dir a la família que anaven a fer caiac al pantà de Susqueda. En el moment de la desaparició circulaven amb un Opel Zafira de color blau amb matrícula 3834 BMC. Els nois són veïns de Cabrils i Arenys de Munt (Maresme). L'última vegada que se'ls va veure va ser a un restaurant d'Amer, a la Selva.



La fotografia Els Mossos van publicar el dimarts següent una fotografia dels dos joves abans de la seva desaparició definitiva, entrant en un establiment comercial.



El caiac Els equips de recerca van trobar diumenge, 27 d'agost, al pantà de Susqueda el caiac de la parella, que anava a la deriva, mig desinflat i amb pedres a l'interior. Es va trobar allunyat d'on després van localitzar el vehicle.



El cotxe Els serveis d'emergència van trobar el dia següent, dilluns a la nit, el cotxe submergit al pantà, a uns sis metres de profunditat, sense ningú a dins. Segons Interior, algú el "va empènyer" de manera voluntària. El vehicle estava preparat perquè la parella hi passés la nit, perquè tenia els seients de darrera plegats i hi havia un palet a la zona del forat que fa el maleter. A més, hi havia matalassos, sacs de dormir i restes de menjar.



La finestra del cotxe El cotxe va aparèixer bolcat i, tot i que inicialment Mossos i Bombers van confirmar que tots els vidres estaven tancats, més tard van matisar que la finestra del conductor estava oberta.



La documentació Un cop localitzat el vehicle, durant la primera inspecció subaquàtica, el maleter es va obrir per la pressió i part del contingut cotxe va sortir surant. Els equips d'emergències van trobar diversa documentació. Sembla que hi hauria un diari personal, però no ha transcendit que hi hagués escrita alguna cosa sobre la seva desaparició ni que els joves haguessin deixat cap nota.

Les incògnites On son els joves? Han fugit o han caigut amb el cotxe a dins del pantà? Un cop rastrejada tota la zona i gran part del pantà (una recerca c omplicada perquè hi ha molta vegetació i molt fang que dificulta la visibilitat) , hi ha diverses hipòtesis a sobre la taula. La que pren més força és la criminal, però no es descarta una fugida voluntària de la parella.



Qui va empènyer el cotxe? Hi ha algú més implicat en el cas? Interior sosté que el cotxe de la parella del Maresme desapareguda no va caure al pantà de Susqueda "per accident", sinó que "algú el va empènyer, el va portar". Però... qui?



Per què la finestra del cotxe estava oberta? Podria haver servit per escapolir-se, en cas que els nois haguessin caigut al pantà o és una informació circumstancial?



Què feia el caiac surant al pantà ple de pedres? Quina relació hi ha entre el cotxe i el caiac, trobats al mateix pantà però separats?

La parella desapareguda a Susqueda Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest migdia els cadàvers de dues persones (un home i una dona) a l'interior del pantà de Susqueda. Els cossos els ha trobat aquest dimarts la unitat aquàtica del cos policial, que ha iniciat els protocols per poder-los identificar i saber si es tracta de la parella de joves desapareguda el 24 d'agost Els joves són del Maresme: Paula M.P., de 21 anys i veïna de Cabrils, i Marc H.L., de 23 i veí d'Arenys de Munt. Els dos van anar a practicar caiac i la seva família no en tenia notícia des de llavors.La denúncia de la seva desaparició es va presentar dissabte 26 d'agost i les tasques de cerca a la zona es van iniciar el diumenge següent. El pantà ha estat rastrejat des de llavors en diverses ocasions pels bussejadors dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Civil, i en les últimes setmanes, Mossos mantenia un dispositiu que cercava tant en l'aigua com a la zona per terra.Nou dies després de recerca el cos dels Bombers de la Generalitat va decidir desmantellar, per manca d'indicis, el dispositiu muntat al pantà. El cos es va posar llavors a disposició dels Mossos d'Esquadra per adreçar novament efectius quan se'ls requerís.El departament d'Interior sosté que el cotxe de la parella del Maresme desapareguda no va caure al pantà de Susqueda "per accident", sinó que "algú el va empènyer, el va portar", segons va explicar fa uns dies el conseller Joaquim Forn. D'aquesta manera, Forn va dir que no es descartava cap hipòtesi sobre els fets, inclosa la "desaparició voluntària".El cas, carregat d'incògnites, ha tingut un gran ressò mediàtic. Les pistes són diverses i no acaben d'aclarir què va passar i on podrien estar els dos joves. De tot plegat, en fem una recopilació.

