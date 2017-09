The Rolling Stones tornen a Barcelona en l'únic concert a l'Estat de la gira europea

Ronnie Wood, durant la presentació al Museu Picasso Foto: Consuelo Bautista / Mahala

Els Rolling Stones tornen a Barcelona aquest dimecres 28 de setembre , en un dels concerts més esperats de tota la cartellera del 2017. A la capital catalana faran l'única aturada a l'estat espanyol de la gira Stones - No filter , la continuació de l'exitosa gira que van realitzar l'any passat per Amèrica del Sud i que va culminar a un concert històric i multitudinari a L'Havana, Cuba.Amb el concert d'aquest dimecres, els Rolling Stones hauran actuat ja sis vegades a Catalunya, on van oficiar el primer concert l'any 1977. Just quaranta anys després, i encara en plena forma, la banda de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood conserva tot el vigor i les mateixes ganes de moure's i de fer moure el públic que ha esgotat ja les localitats de l'Estadi Olímpic, amb un preu que es movia enter els 78 i els 264 euros.Tal com ha detallat el grup, cada concert de la gira comença amb dos temes escollits a l'atzar del seu extens repertori, als qual segueixen grans clàssics de cinc dècades de música incorruptible i enèrgica, des de Gimme Shelter a Jumpin' Jack Flash, passant per Paint It, Black o Brown Sugar. L'organització recomana a tots als assistents que accedeixin a l'Estadi al més d'hora possible per facilitar les mesures de seguretat, en aquesta ocasió excepcionals.El Museu Picasso de Barcelona ha acollit aquest dilluns al vespre la presentació de llibre Ronnie Wood. Artist, de la mà del propi autor i d'Emmanuel Guigon, director del Museu, que ha detallar que Wood "és un pintor d'instants fugaços. Amb la seva pintura, fa una crònica visual de la seva vida, dels amics i dels companys de banda". Per la seva banda, Wood s'ha mostrat encantat de ser al Museu Picasso, "una gran inspiració per a mi des que era petit".Ronnie Wood. Artist reflecteix la passió per la pintura que el guitarrista ha tingut al llarg de sis dècades i arriba en una edició de tapa dura, editat per Thames & Hudson. El llibre està dividit en els següents capítols: Early Work, Faces, The Rolling Stones, Icons, Portraits, Ballet, Nudes, Views, Animals, i Beyond the Canvas.

