Forcadell fa una crida a la UE: «A Catalunya s'estan vulnerant drets fonamentals»

Quan falten només cinc dies per a la celebració del referèndum -i en plena ofensiva de l'Estat per impedir la votació -, Brussel·les ha volgut subratllar la trajectòria de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, una de les icones del sobiranisme civil i ara alta representant de les institucions catalanes. Forcadell rep aquest dimarts al vespre el Coppieters Awards, una distinció en reconeixement de la seva tasca en defensa del dret a l’autodeterminació, i de la llengua i cultura catalanes atorgada per la fundació política Centre Maurits Coppieters. Abans de rebre el guardó, Forcadell ha enviat un missatge a la Unió Europea: "Europa ha de saber que a Catalunya s'estan vulnerant drets fonamentals".En un breu contacte informatiu abans de l'inici de l'acte, la presidenta del Parlament ha fet una crida als estats europeus perquè "siguin conscients" de l'actitud del govern espanyol. "Sabem que la Unió Europea és una suma d'estats, i que es donen suport entre ells. Però els volem cridar l'atenció". Forcadell ha subratllat que a Catalunya avui s'estan vulnerant drets fonamentals com la llibertat d'expressió, que atempta contra l'article número del tractat de l'Europa comunitària. La presidenta del Parlament també s'ha mostrat convençuda que aquest diumenge es votarà. "La gent sortirà a votar massivament", ha insistit.A més de rebre l’escalf d’eurodiputats catalans, a Brussel·les Forcadell s’ha envoltat d’electes ben informats de la qüestió catalana. La presidenta del Parlament comparteix debat aquest vespre amb l’eurodiputada Jill Evans; el president del Parlament de Flandes, Jan Peumans; i el president del Centre Maurits Coppieters, Xabier Macias.El Centre Maurits Coppieters, que l’any passat va premiar l’exprimer ministre escocès Alex Salmond, és una fundació política a nivell europeu reconeguda pel Parlament Europeu des de 2007. Promou la investigació política, centrada principalment en la gestió de la diversitat cultural i lingüística en societats complexes, la governança multinivell, la descentralització i l’autodeterminació. Els premis que concedeix la fundació volen reconèixer trajectòries individuals com la de Forcadell, que destaquen en camps d’anàlisi de l’entitat.Forcadell ha aprofitat la jornada a Brussel·les -s’hi ha desplaçat aquest mateix dimarts al matí- per detallar el moment que viu el sobiranisme a Catalunya, que ha iniciat el compte enrere cap al referèndum. La presidenta del Parlament ha concedit diverses entrevistes amb mitjans de comunicació internacionals - el portal Politico i la televisió alemanya Deutsche Welle-, a banda de mantenir contactes amb eurodiputats catalans i representants del centre Maurits Coppieters. Demà té previst visitar la delegació de la Generalitat a Catalunya a la capital belga.

