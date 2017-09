Assange donarà consells per defensar el referèndum en un acte a Barcelona

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, farà una videoconferència aquest dimarts en el marc de la campanya que la plataforma Universitats per la República està duent a terme per defensar el referèndum.La xerrada du per nom "Com protegir-nos durant aquestes setmanes" amb l'objectiu de donar eines a ciutadans i institucions per evitar l'ofensiva cibernètica. Tindrà lloc a les 17.30 h i s'emetrà a l'Edifici Històric de la UB.Assange s'ha mostrat en reiterades ocasions interessat en el moment polític i social que està vivint Catalunya. A través de Twitter, ha anat enviant missatges de suport als moviments sobiranistes davant de l'allau de mesures repressives de l'Estat La videoconferència d'aquest dimarts s'emmarca en una setmana de mobilitzacions a les universitats en suport a l'1-O. Per aquest dimecres hi ha previst un acte amb el portaveu de l'executiu i conseller de Presidència, Jordi Turull; i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, a les 17.00 h a la plaça Universitat de Barcelona. Dijous, la plataforma Universitats per la República ha convocat una manifestació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)