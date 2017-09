VÍDEO Gabilondo: «El silenci d'Espanya»

Sr. Gabilondo, aquí lo q piensa un andaluz.

Nací en Andalucía y me siento andaluz principalmente porque ello implica universalidad. Un antiguo fandango nos define: "Andalucía nací yo/Andalucía venero/pero mi patria es el mundo entero."

No digo YO SOY andaluz (eso es otra cosa que va más allá) digo me siento andaluz, además porque Andalucía tiene identidad propia, gastronomía propia, folclore propio y un habla propia. Sí, un habla fluído basado en un clima que provoca una interactuación constante en nuestra sociedad que vive la calle, un hablar permanente y un desgastamiento del castellano (después de cientos de años) para decir mucho más con mucho menos.

No puedo decir lo mismo de España, no hay identidad propia de un español, ni gastronomía, ni folclore. El sentimiento de nacionalidad (para mí) solo lo siento cuando creo que estamos en un proyecto común todas y todos que formamos parte de esta Nación de Naciones. El otro sentimiento del SER español es un sentimiento que arrastramos inconscientemente de la dictadura (UNA grande y libre), aquella que durante 40 años nos inyectó violentamente ese concepto desde la escuela y que luego durante otros 40 años el Partido Demócrata Franquista camuflado bajo las siglas de AP o PP ha seguido proyectando.

Durante esos 80 años hasta los signos de identidad (bandera e himno) fueron secuestrados por ellos y por esos tipos de persona que creen que imitándolos, banderita en muñeca incluída, son o pertenecen a una clase social superior.

No, amigo, no hay una seña de identidad que defina al español a no ser, como digo, que tu sentimiento implique diversidad.

Con Hitler no murió el fascismo en Germania. Un pueblo no cambia de la noche a la mañana, ni con los cancilleres anteriores obsesivos con dominar a los pueblos restantes. En realidad y desde el punto de vista económico España (léase art. 135 CE) es una colonia de Alemania, gracias a los nacionalespañolistas de derechas y de "izquierdas".

Con Franco no murió el franquismo, no. Un pueblo no cambia de la noche a la mañana y si sientes que el PDF lo está haciendo bien actuando de forma violenta contra nuestros compañeros de proyecto, los catalanes, debes revisar tu concepto de democracia, tu sentir español.