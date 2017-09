Entitats i sindicats impulsen la Taula per la Democràcia per respondre l'ofensiva de l'Estat

Un ampli grup i transversal d'entitats, sindicats i organitzacions civils han constituït durant aquest cap de setmana la Taula per la Democràcia, una plataforma cívica que busca donar resposta immediata des de la societat civil a les ''agressions'' contra la democràcia a Catalunya per part de l'Estat que es puguin produir en el procés de celebració del referèndum i en dies posteriors.El grup promotor d'aquesta iniciativa ''cívica'' està format, a més dels sindicats CCOO, UGT i les entitats sobiranistes ANC i Òmnium, per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), la Federació d'Assemblees de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), la Federació d'organitzacions per la justícia global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Pagesos.En el transcurs d'aquest cap de setmana s'ha aconseguit constituir el grup impulsor d'aquesta iniciativa que en principi va estar dissenyada pels sindicats CCOO, UGT, ANC i Òmnium. Aquestes entitats han volgut que la presentació d'aquesta plataforma, que es farà aquest dimecres, es fes amb un ampli grup d'entitats amb l'objectiu de donar el màxim protagonisme a la societat civil. Les entitats impulsores d'aquesta iniciativa ''cívica'' han consensuat durant aquest cap de setmana el nom de la plataforma.Els impulsors d'aquesta taula estan treballant aquestes hores en ampliar el nombre d'adhesions per aconseguir la màxima representativitat de la societat civil catalana. 'Taula per la Democràcia' vol que les respostes que s'organitzin davant de les ''agressions'' contra els drets fonamentals no tinguin un protagonisme concret d'alguna de les organitzacions sinó que sigui una resposta del conjunt de la societat civil.En relació amb les possibles actuacions que es puguin convocar per aquesta plataforma, els primers impulsors han assegurat que ''tot és obert'' i dependrà de la decisió dels integrants d'aquest ''espai comú'' o taula de reacció ràpida.Preguntats per l'ACN sobre si una possible resposta seria la convocatòria d'una vaga general , els impulsors han matisat que més que respostes de naturalesa laboral es busquen respostes de ''caràcter cívic'' que impliquin a tota la societat i no només a l'activitat laboral. En aquesta línia, s'han posat sobre la taula possibles iniciatives com ''aturades cíviques'' o fins i tot, en un cas molt extrem, crides a ''la paralització del país''.

