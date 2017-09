Mercè ​Conesa trasllada a vuit defensors dels drets humans la preocupació per la coerció de l'Estat

Mercè Conesa amb els defensors dels drets humans. Foto: Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha expressat aquest dimarts la seva preocupació "per l'escalada coercitiva que està utilitzant l'administració de l'Estat" per impedir el referèndum previst per l'1 d'octubre, en un acte per donar la benvinguda a vuit defensors dels drets humans procedents del Kurdistan, Pakistan, Marroc, Senegal-Gàmbia, Líbia, Brasil, Colòmbia i Catalunya que els pròxims dies visitaran una quinzena de municipis catalans.Els activistes han explicat la seva tasca, i la directora de cinema i periodista kurda Hatice Kamer ha aprofitat per expressar el desig que el diumenge que hi hagi un referèndum "en condicions". Kamer, que s'ha expressat en kurd perquè és "una llengua perseguida", ha relatat que en els últims anys "s'ha triplicat" la repressió contra el poble kurd, i ha afegit: "Estem defensant el dret a decidir dels pobles sempre". Preguntada pels mitjans sobre el referèndum previst a Catalunya, ha destacat que "la prohibició d'aquest dret és violència".Conesa ha demanat "respecte" per a tothom, independentment de la posició que s'adopti davant l'1-O, perquè considera que "no hi ha res més perillós que la divisió de la nostra societat". A més, ha apel·lat a la defensa dels drets humans que garanteix un estat democràtic: "la llibertat d'expressió, els drets laborals i la llibertat de premsa i, en definitiva, els drets polítics, civils i socials", ha concretat.Després que la Fiscalia hagi decidit enviar la Guàrdia Civil a 31 ajuntaments pel referèndum, Conesa ha criticat, preguntada pels mitjans, que "les mesures de pressió tenen molt poc sentit". Segons ella, els ajuntaments "el que han fet és expressar de manera lliure el seu posicionament polític", i ha defensat que "ningú pot vulnerar els drets polítics". No obstant això, considera que amb l'actuació policial s'està "vulnerant la Constitució", i ha apel·lat els que apliquen les mesures coercitives a fer-ne una relectura.Conesa ha estat acompanyada per la tinent d'alcalde de Granollers Alba Barnusell, amb la qual ha recordat que són de formacions polítiques diferents (Conesa és del PDECat i Barnusell socialista), però les dues s'han mostrat convençudes del fet que tenen "molt més" que els uneix que no pas les separa, com la defensa dels drets humans. "Allò que ens uneix ens fa més rics i més forts", ha defensat Barnusell, la qual creu que "l'única manera de construir el futur és a través del diàleg i la pau".A més de Kamer, la resta d'activistes són Felipe Moreno (Catalunya), coordinador dels querellants de Catalunya i les Balears de la querella argentina pels crims del franquisme; Aliya Harir (Pakistan), jove que treballa per la construcció de pau entre l'Índia i el Pakistan; Wafae Charaf (Marroc), activista política i membre de l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH), i Aisha Dabo (Senegal-Gàmbia), periodista i ciberactivista a Gàmbia i Senegal.Completen el llistat Aisha Altubuly (Líbia), estudiant de ciències polítiques compromesa amb la societat civil; Valdênia Paulino (Brasil), defensora contra la pobresa i contra la violència als barris més marginals, i Diana Avella (Colòmbia), artista de Hip Hop colombiana que ha estat la primera artista llatinoamericana a treballar la defensa dels drets de les vides de les dones en les seves cançons, amb el LP Nací Mujer el 2010.La trobada s'emmarcava dins el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que organitzen conjuntament el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

