Crida als tractors per defensar els col·legis i les urnes del referèndum

13:15 Advocats sobiranistes convoquen una manifestació dimecres al TSJC. Volen denunciar l'actuació repressiva de l'Estat contra l'1-O i la conculcació de drets fonamentals.

12:52 Felipe González, expresident del govern espanyol, assegura que la situació a Catalunya és el que més l'ha preocupat "en els últims 40 anys".

12:43 El PSOE avisa Podem i els "comuns" que poden ser "coartada" d'una DUI si participen a l'1-O. Pedro Sánchez demana "prudència i mesura" al govern espanyol i al fiscal general de l'Estat.

12:20 Entitats i sindicats creen la Taula per la Democràcia per respondre l'ofensiva de l'Estat. En el grup impulsor hi apareixen l'ANC, Òmnium Cultural, CCOO, l'UGT i Lafede.cat, que treballen un manifest que es presentarà demà a Barcelona.

12:12 EN DIRECTE Unes 300 persones acompanyen a l'alcalde de Sant Celoni que declara ara als jutjats de Granollers https://t.co/TmeGJjsBHH pic.twitter.com/Hmrf9CIGId — NacióDigital (@naciodigital) 26 de setembre de 2017

11:44 Baltasar Garzón desmunta l'estratègia judicial de l'Estat: «On vas, Maza?». El magistrat assegura que l'Audiència Nacional no és competent per instruir ni jutjar el delicte de sedició.

11:43 Miquel Buch, president de l'ACM, surt de declarar acompanyat de «Piolín». El dibuix animat esdevé cada cop més el símbol de la lluita pel referèndum.

11:38 La Fiscalia torna a convocar tots els cossos policials aquest dimecres. La reunió es produirà després que Trapero demanés a Romero de Tejada que reconsiderés la seva decisió d'atribuir la coordinació a un coronel de la Guàrdia Civil.

11:33 Vetlla amb tractors per defensar els col·legis i les urnes del referèndum; informa Àlvar Llobet. L'Assemblea Pagesa convida a aparcar tots els tractors del país a les proximitats dels col·legis electorals l'1-O.

11:26 El col·lectiu Xnet publica una guia d'eines digitals per protegir la privacitat a mòbils i ordinadors. El projecte de defensa dels drets a internet ha recopilat, en un breu manual, instruccions bàsiques per mantenir comunicacions segures.

11:24 Rajoy busca avui l'aval de "l'amic americà" per reprimir l'1-O, per Pep Martí. El president espanyol serà rebut per Donald Trump a la Casa Blanca, després de mesos de distància entre les dues diplomàcies.

11:05 La Guàrdia Civil entra als ajuntaments de Tremp, Sort i la Pobla de Segur. S’hi han personat tres agents i han demanat documentació en relació al referèndum de l’1-O.

10:51 Ajornada la presentació de la candidatura de l'Agència del Medicament fins després de l'1-O. El govern espanyol assegura que l'acte a Brussel·les per explicar l'aspiració de Barcelona per acollir l'EMA es posposa per motius d'agenda i que es farà l'octubre.

10:57 El Govern envia les notificacions de les meses tot i el setge de la Guàrdia Civil; informa Oriol March. Part de la documentació va ser confiscada a l'oficina d'Unipost a Terrassa, però ara s'han reactivat les comunicacions. Així ho ha indicat la portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, a Ràdio Flaixbac.

10:35 ÀUDIO Rodríguez Ibarra, contundent contra l'1-O: «És un atac brutal dels independentistes». L'expresident extremeny i dirigent històric del PSOE assegura "no es pot preguntar tot", en referència al referèndum, i que a partir del dia 2 no hi ha "res a negociar" amb Catalunya.

10:22 MAPA La repressió contra la campanya del referèndum: el mapa de NacióDigital ja inclou 90 accions repressives.

10:13 Puigdemont diu que si guanya el «sí» l'1-O obrirà diàleg amb l'Estat i la UE. «Prefereixo ser derrotat en pau que vèncer amb violència», afirma el president de la Generalitat en una entrevista a la televisió francesa LCI.

10:08 La Guàrdia Civil també entra a l’Ajuntament de Tremp buscant documents de l’1-O; informa Jordi Ubach.

09:44 Iceta respon a Podem i els "comuns" que el PP és ara el "govern legítim" d'Espanya, informa Sara González. El líder del PSC avisa que el seu partit no reconeixerà la "legitimitat" de l'1-O i que una declaració unilateral seria un "disbarat". Considera que el PP "comença a entendre" que amb l'exigència del compliment de la llei "no n'hi ha prou".

09:22 ENTREVISTA Joan Hortalà: "Després de l'1-O, Catalunya obtindrà més reconeixement polític". El president de la Borsa de Barcelona afirma, en una conversa amb Pep Martí, que "el procés no ha tingut impacte en l'economia, la inversió estrangera ha crescut i ni s'ha modificat la prima de risc". També defensa l'activitat borsària i assegura: "Que la borsa és un casino ho diuen els ignorants".

09:12 "El seu objectiu és castigar-nos com a exemple per l'1-O": Mas, Ortega, Rigau i Homs, en 10 frases. El Tribunal de Comptes exigeix a l'expresident de la Generalitat pagar 5,2 milions d'euros en 15 dies. Els polítics condemnats pel 9-N participen a "El món a RAC1".

08:56 Agents de la policia espanyola es van unir al setge ultra a Saragossa contra l'assemblea d'electes. ​La trobada, impulsada per Podem, reclamava un referèndum pactat. Hi va haver molta tensió i la policia va arribar a dir que no podia garantir la seguretat dels assistents, perquè la majoria d'efectius estaven a Catalunya.

07:54 Una jogueteria del centre de Sabadell treu punta del "fenomen Piolín", informa Albert Segura. La botiga ha comprat diverses unitats de productes amb la imatge de l'ocell de la Warner Brothers.

07:48 El referèndum per la independència del Kurdistan frega el 80% de participació. El recompte es preveu que es pugui allargar més d'un dia i doni una victòria molt àmplia al "sí".

07:31 PORTADES "Trapero se juega la inhabilitación", a "La Razón". El major dels Mossos, Artur Mas, els col·legis electorals, Angela Merkel i el Kurdistan, al recull de portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:12 L'ANC tira de bon humor i de Piolín per anunciar la reobertura del web, després de la clausura de la Guàrdia Civil sense notificació prèvia.

07:02 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: 26 de setembre: esquerda espanyola. L'aparell de l'Estat i els grans partits són una roca contra el procés i l'1-O, però la retallada de llibertats comença a inquietar sectors més enllà de Podem. Avui també són protagonistes el web de l'ANC, Rajoy i Trump, el Govern, els Mossos, els bisbes, Forn i Recasens, la Mercè, l'adeu de Maragall a la Casa Gran i Tomàs Molina.

06:32 L'ANC ha comunicat aquesta matinada que ja torna a tenir operatiu el seu web al domini http://www.assemblea.eu, després de la clausura de la Guàrdia Civil, que s'ha fet aquesta matinada sense previ avís.

23:58 Borràs crida a votar «per dignitat» davant la «bogeria» de l'Estat. Ho ha fet des de Terrassa, en l'acte de campanya del PDECat. La consellera de Governació creu que l'1-O potser caldrà "improvisar" en alguns moments. Informa Sergio Ambudio.

23:41 Arkaitz Rodriguez: «Us volem agrair la lliçó de dignitat que doneu a tots els pobles del món». El secretari general de Sortu assegura a Manresa que "quan s'ha perdut la por, només queda aconseguir la llibertat". Crònica de Pere Fontanals.

23:15 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil intervé la web de l'ANC sense notificació prèvia.

22:37 Ferran Bel, diputat al Congrés i alcalde de Tortosa, s’acull al seu dret a no declarar davant la Fiscalia del Suprem. Entrega una còpia del decret d'alcaldia de suport al referèndum i denuncia les "accions preventives" del ministeri públic.

22:03 Un aiguat irromp a l'acte del PDECat a Terrassa i el públic canta Els segadors sota la pluja. L'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera de Governació, Meritxell Borràs, han pronunciat els seus discursos enfilades a la taula de la recepció de l'establiment. Informa Sergi Ambudio.

21:42 Antoni Comín, a Tarragona: «L'Estat només sap imposar-se amb les armes i per això està perdent». El conseller de Salut lamenta que a Catalunya "estem sotmesos a un estat de pacotilla" i assegura que "el procés és un acte de fraternitat amb la resta de l'estat espanyol". Informa Jonathan Oca.

21:13 El referèndum agita l'Església espanyola. Aquest dimarts es reuneix la permanent de l'episcopat espanyol i l'ala conservadora pressiona per posicionar-se contra l’1-O. Informa Pep Martí.

21:07 La caixa de solidaritat ja acumula dos milions d'euros pels condemnats del procés. És una iniciativa sorgida de l'ANC i Òmnium Cultural per respondre a les represàlies econòmiques de l'Estat contra responsables del referèndum.

21:03 La ultradreta intenta boicotar un acte en solidaritat amb el referèndum a València. España 2000 es manifesta a les portes del recinte amb la pancarta "Tot separatisme és un crim que no perdonarem”.

20:43 L'ambaixada espanyola a París pressiona per cancel·lar la conferència de Romeva. L'acte a la universitat Sciences Po s'ha celebrat de totes maneres però la universitat ha prohibit als periodistes filmar i fer fotos.

20:42 VÍDEO «A por ellos!»: Huelva envalenteix els guàrdies civils enviats a aturar l'1-O. Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional espanyola reben l'escalf de desenes de concentrats a Andalusia.

19:57 El CEEC se solidaritza amb els Mossos i el conseller Joaquim Forn. El Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya considera "inadmissible" posar la policia catalana sota el "comandament d’un militar que inclou un passat negre a Euskadi.

19:26 ÚLTIMA HORA La Fiscalia ordena als Mossos que identifiquin els responsables dels col·legis electorals. La policia catalana, amb l'absència del major Josep Lluís Trapero, han reclamat la convocatòria d'un ens de coordinació policial per evitar posar-se a les ordres de la Guàrdia Civil.