La Fiscalia torna a convocar tots els cossos policials aquest dimecres

Agents dels Mossos d'Esquadra a la porta de la Fiscalia Superior de Catalunya Foto: ACN

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha tornat a convocar per aquest dimecres a les 12 del migdia una reunió de coordinació amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola. Es tracta de la tercera reunió d'aquestes característiques per tal de coordinar i fer balanç de les actuacions policials contra l'1-O. La reunió es produirà dos dies després de la primera trobada del càrrec del Ministeri de l'Interior designat per coordinar el dispositiu policial, a la seu de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, a la qual el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, no va assistir . El major també va demanar a Romero de Tejada que reconsiderés la decisió d'encarregar a Diego Pérez de los Cobos aquesta coordinació policial.En la seva carta, Trapero ha assegurat que el cos ha complert les instruccions de la fiscalia i que ha obert diligències pels preparatius del referèndum de l'1-O, i subratlla que "aquest cos policial ha complert escrupolosament i en tot moment amb els requeriments i les ordres donades per aquesta fiscalia, sense que hagi rebut cap directriu o ordre d'ampliar o modificar la seva forma d'actuació". En la missiva, el major dels Mossos recorda que s'ha demanat "reiteradament" que "si la manera de procedir" dels Mossos havia de ser una altra, "es donessin les directrius específiques i es concretessin les mesures per dur-les a terme".En aquest sentit, Trapero ha assegurat que aquestes concrecions "no s'han donat mai" i ha afegit que "l'única observació" que s'ha fet del pla dels Mossos d'Esquadra es va fer en la reunió de dissabte, quan es va dir, segons el major, que el fiscal general de l'Estat considerava que el pla d'actuació dels Mossos per a l'1-O "era el correcte per a unes eleccions generals però no era suficient per impedir el referèndum" i que a partir d'ara l'encarregat de la coordinació de tots els cossos policials amb presència a Catalunya seria el cap del gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos.Trapero explica que Pérez de los Cobos va dir que el pla "no garantia que no s'obrissin els locals" en considerar que els efectius disponibles eren "insuficients", una mesura, segons subratlla el major, que "en cap moment ha estat concretada ni ordenada per cap autoritat judicial, malgrat existir procediments judicials oberts, ni tampoc per la pròpia fiscalia". Trapero assegura en la carta que el pla dels Mossos preveu "la presència d'efectius policials en tots els punts que es designin com a locals de votació, sense poder fer més especificació respecte de l'actuació operativa que es desplegarà". En aquest sentit, el major detalla que l'objectiu és "vetllar" per la seguretat dels ciutadans, el manteniment de l'ordre públic a cada centre i garantir el compliment de la instrucció 2/2017.El major dels Mossos considera que el cos "ha donat en tot moment" compliment a les instruccions rebudes per la fiscalia i, per això, diu, "no queda justificada" la mesura adoptada i menys encara, afegeix, quan no s'ha objectivat quines actuacions són les que justifiquen que la direcció de la coordinació dels dispositius "hagi de ser encomanada a un òrgan no operatiu depenent del Ministeri de l'Interior". També ha afegit que és "contradictori" que "de manera reiterada en les diferents reunions", tots els participants hagin afirmat que es tracta d'una competència dels Mossos. Així mateix, ha apuntat que hi ha òrgans com la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya per coordinar els dispositius per a la seguretat i l'ordre públic de l'1-O i ha recordat que l'aplicació de la llei del 1986 que la fiscalia ha utilitzat per justificar el canvi de coordinació "comportaria entra en conflicte" amb les competències de l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006.No obstant, Trapero ha assenyalat que la mesura del fiscal "només estaria justificada en aquells supòsits de concurrència espontània i 'in situ' dels dos cossos policials, on la necessitat urgent d'intervenció operativa impedeix activar els mecanismes de coordinació" i ha assegurat que "aquesta espontaneïtat no es dóna en relació amb els dispositius" per a l'1-O. El major sentencia que l'adopció de la mesura del fiscal "no pot sustentar-se en aquest precepte" perquè la circumstància que regula no es dóna en el cas del referèndum. "Assumir el contrari suposaria 'de facto' sostreure les competències de comandament i gestió operativa del cos dels Mossos d'Esquadra, legalment atribuïdes a la Generalitat i a l'estructura de comandament del cos", ha apuntat. Trapero, que ha reclamat que es convoqui la Comissió de Policia creada en la Junta de Seguretat del 2009Finalment, Trapero conclou que la mesura de Romero de Tejada afecta la "professionalitat" i el "prestigi" i demana al fiscal que reconsideri la seva decisió de traslladar la coordinació dels cossos policials a Pérez de los Cobos.

