​Ajornada la presentació de la candidatura de l'Agència del Medicament fins després de l'1-O

Dolors Montserrat, en una recent visita a Igualada. Foto: ACN

El govern espanyol ha ajornat la presentació pública a Brussel·les de la candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA) fins després del referèndum previst pel pròxim diumenge 1 d'octubre per motius d'agenda, segons ha explicat aquest dimarts la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, en una entrevista a RAC1 . Inicialment s'havia valorat fer-la aquest dilluns.Segons Montserrat, la presentació s'ha ajornat perquè el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, són de viatge als Estats Units per reunir-se amb Donald Trump i perquè la ciutat italiana de Milà, una de les competidores, també feia la presentació aquest dilluns. "Per això no la vam fer ahir", ha assegurat, i ha afegit que l'acte es farà l'octubre però encara no s'ha tancat una data.Segons la ministra, l'executiu espanyol va decidir a principis de setembre ajornar la data de la presentació per aquests motius d'agenda, i qualsevol vinculació que es faci entre el procés polític a Catalunya i aquest fet és una mera "suposició" falsa."Hi havia diverses dates sobre la taula", ha afirmat la ministra, que ha apuntat que la presentació "serà a l'octubre" però no ha fixat una data concreta perquè "hem de mirar quin dia es presenten les altres candidatures".Segons Montserrat, Barcelona continua entre les ciutats favorites a acollir l'Agència Europea del Medicament, tot i que també hi ha candidatures importants com les d'Amsterdam, Milà, Viena i Copenhaguen. La candidatura barcelonina preveu que l'EMA s'instal·li a la Torre Agbar.Fonts del Ministeri d'Exteriors han assegurat a l'ACN que l'executiu espanyol continua donant un "suport absolut" a la candidatura, tot i que tampoc apunten a cap data concreta per fer la presentació. També asseguren que la presentació s'ha ajornat, però no cancel·lat, i han negat que tingui cap rerefons polític. "El govern [espanyol] ha donat sempre suport a la candidatura, i aquest suport segueix existint", asseguren.

