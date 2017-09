Baltasar Garzón desmunta l'estratègia judicial de l'Estat: «On vas, Maza?»

El jutge espanyol Baltasar Garzón. Foto: Andrea Comas.

L'exmagistrat de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, ha carregat contra l'ofensiva judicial de l'Estat en un contundent article a El País dirigit al fiscal general, José Manuel Maza, que ha titulat "Quo vadis Maza?" ('On vas Maza?'). Garzón assegura que l'ofensiva judicial executada per Maza respon a una "sobreactuació" que pot tenir "conseqüències imprevisibles" i denuncia un ús abusiu de les "institucions" per part del govern espanyol.Així mateix, desmunta l'estratègia judicial adduint que "el delicte de rebel·lió (i, per tant, el de sedició, al qual el mateix escrit del fiscal diu "rebel·lió en petit") mai ha estat competència d'aquesta Audiència Nacional", tot fent referència a la denúncia presentada per la fiscalia divendres passat . "Hauria d'haver mesurat aquesta decisió i comprovar les reformes del Codi Penal, des de 1973 i especialment una interlocutòria del ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional, que sens dubte li és familiar perquè consta en la causa contra mi per investigar els crims franquistes", suggereix a Maza.I afegeix: "la citació com investigats de més de 700 alcaldes pel fet d'haver signat un document en el qual anuncien que prestaran locals per a la votació de l'1-O, fet que en si mateix no és delictiu en no haver començat la materialització de la desobediència fins aquell dia, si és el cas; les prohibicions d'actes en suport del pretès referèndum en altres parts d'Espanya que formen part de l'exercici de la llibertat d'expressió; les detencions que van motivar els fets qualificats pel fiscal com pretesos i que tres dies abans, en una entrevista vostè, senyor fiscal general, havia intuït que es produirien i que ja qualificava, amb grans dots endevinatòries, com a sedició i competència de l'Audiència Nacional", segueix llistant.Garzón assegura estar preocupat per les conseqüències d'aquest mal ús de la justícia, així com del Codi Penal. "No sé si l'Executiu és conscient que una vegada que la justícia comença a rodar, no pot aturar-se. El penediment posterior no la frena. Ni la política, ni el debat", afirma el magistrat. "A quin perillós territori conduiran aquestes actuacions?", es pregunta.I conclou amb un missatge a Maza, tot suggerint-li que doni la volta, fent un paral·lelisme amb el camí que va fer l'apòstol Pere. "Roma està sens dubte en l'altra direcció, caldria que donés la volta. Encara que potser temi que el crucifiquin".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)