OPINIÓ «Puigdemont i Évole, dues setmanes»; per Francesc de Dalmases

la intervenció de les finances de la Generalitat i la teòrica intervenció dels Mossos per part del govern de Partit Popular amb la connivència explícita de socialistes i ciutadans.el límit del sistema espanyol és la unitat territorial de l'Estat, no allò que configuren els principis democràtics essencials.perseguint persones que pengen cartells, intervenint paperetes i material electoral del referèndum, i amenaçant les 50.000 persones que segons la Guàrdia Urbana de Barcelona es van concentrar davant la Conselleria d'Economia en el moment de la intervenció de la Guàrdia Civil.i intervenir a mitjans d'aquí i de fora per explicar la deriva turca de l'Estat espanyol tot mantenint-se ferm en la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre.El manifest afirma que arran de la convocatòria i la campanya del referèndum de l’1 d’octubre, s'ha produït una actuació desproporcionada del govern espanyol per impedir-lo. Denuncia que diversos periodistes han estat coaccionats o obligats a identificar-se durant la cobertura d’esdeveniments d’interès públic i que han patit, també, advertiments judicials. La maquinària de l'Estat és, segons el manifest, responsable d'un atac greu i frontal a la llibertat d’expressió i d’informació.des de Mèxic afirmant que 'em fa la sensació que el referèndum no representa ningú' i que s'ha convocat de manera 'poc transparent'.i trepitja prou el carrer per saber en quin context obstruccionista es va aprovar la legislació que permet obeir el mandat popular del 27S. I, sobretot, sap que hi ha milions de persones a Catalunya a qui sí representa el referèndum. Com m'escrivia un exdiputat savi, algú fa trampa quan no explica l'opressió i culpa l'oprimit per com l'evita.Programa convenientment editat on el context immediat, l'estat d'excepció, no s'explica. Perquè el problema no ha de ser mai l'actitud del periodista, el problema és la falta de context.que Gestapo i franquisme van assassinar Companys, que la dictadura va mantenir Irla i Terradellas a l'exili, que Mas ha estat jutjat i condemnat pel 9N, que Puigdemont està assetjat i que viurà la setmana més crítica de la seva presidència per mantenir el seu compromís polític amb la societat i amb la democràcia... si sap tot això, com és que no aprofita l'altaveu estatal i la capacitat d'influència per denunciar-ho?Només per com va deixar en evidència els successius governs de la Generalitat valenciana en relació a l'accident del metro de l'any 2006, ja justifica la seva feina i bona part del seu compromís.sinó a la reacció brutal, antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol d'aquesta setmana, em resulta incomprensible i em sembla decebedora.ningú que estigui a favor del referèndum hi estarà menys per aquell programa. Però no tinc clar que en el futur s'esborri el record d'aquells que, podent ser part de la solució o de la protesta, van optar per arrelar o ignorar el problema.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)