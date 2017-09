El Govern envia les notificacions de les meses tot i el setge de la Guàrdia Civil

L'enviament de notificacions als escollits per formar part de les meses electorals segueix en peu tot i el setge de la Guàrdia Civil. Així ho ha revelat la portaveu parlamentària de Junts pel Sí i secretària general d'ERC, Marta Rovira, en una entrevista a Ràdio Flaixbac , i així ho confirmen fonts governamentals a. Aquest enviament arriba quan falten només cinc dies per la celebració del referèndum de l'1-O i en ple setge de la Guàrdia Civil per impedir físicament la consulta vinculant.El 80% del material original destinat a les comunicacions es va confiscar la setmana passada a Terrassa , en una oficina d'Unipost que va ser intervinguda per l'institut armat. "Les notificacions fa dies que es van enviar", ressalten fonts governamentals, malgrat la "intercepció". La Guàrdia Civil va fer públic un comunicat fa set dies en què treia pit per haver confiscat fins a 45.000 notificacions als membres de les meses.El sorteig dels ciutadans que hi haurà vetllant pel bon funcionament del referèndum es va fer el dijous 14 de setembre , una setmana i un dia després de la signatura del decret de convocatòria. Hi ha alguns municipis en els quals ja han arribat les notificacions, tot i que la situació no és ideal arran de les intercepcions de la Guàrdia Civil, que també va aconseguir confiscar deu milions de paperetes en una impremta a Bigues i Riells En una entrevista aquest diumenge al programa Salvados de La Sexta, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar que en cas que no arribessin les notificacions serien els primers en arribar als col·legis els encarregats de presidir-les. És el que marca la llei electoral espanyola, segons va puntualitzar Puigdemont.

