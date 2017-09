Publiquen una guia d'eines digitals per protegir la privacitat a mòbils i ordinadors

Captura de pantalla de la guia de comunicacions segures d'Xnet

Nombroses institucions internacionals, entre elles les Nacions Unides, recomanen tenir eines per garantir els drets fonamentals dels ciutadans, també a Internet. Les revelacions de Snowden van deixar palesa la importància de fer ús d’eines digitals que protegeixin la privacitat, la llibertat d’expressió i l’accés a la informació.El col·lectiu de defensa dels drets a la xarxa, Xnet considera que "l’acceleració dels esdeveniments a Catalunya ha fet que per fi la població de tot l’Estat prengui consciència i comenci a utilitzar eines digitals massivament". Per a Xnet el moment actual porta "cap a un grau de major democràcia i força per a la societat civil que s’està donant espontàniament", però el desconeixement de certs aspectes de l'àmbit digital "exposa a la població a certs riscos".Conscients de la importància de donar a conèixer les eines digitals de protecció en les comunicacions, Xnet ha elaborat la " Guia d'indicacions per preservar els drets fonamentals a Internet ". En ella es detallen els passos a seguir per instal·lar als mòbils (Android i IPhone) aplicacions que oculten la navegació per Internet, accedir a pàgines web bloquejades per un operador, xifrat de comunicacions a través de xats, intercanvi d'arxius de forma privada i segura o com utilitzar els telèfons en cas d'una apagada total de la xarxa.Xnet és una organització ciutadana i activista, amb gairebé una dècada d'experiència en la defensa dels drets digitals i la democràcia en xarxa. En el seu recorregut han liderat campanyes a favor de la llibertat d’expressió, la neutralitat d'Internet o la lluita legal contra la corrupció, entre moltes altres causes.

