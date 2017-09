Puigdemont diu que si guanya el «sí» l'1-O obrirà diàleg amb l'Estat i la UE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat en declaracions a la televisió francesa LCI que si guanya el "sí" en el referèndum de l'1-O obrirà diàleg amb l'Estat i la UE per tal de gestionar la transició cap a la República catalana.

Puigdemont assegura en l'entrevista que l'endemà de la contesa "el primer que passarà serà que faré una crida formal al diàleg amb l'Estat espanyol i, per descomptat, amb la UE".La llei de transitorietat jurídica aprovada pel Parlament, que és el marc jurídic transitori, preveu que en 48 hores la cambra catalana proclami la independència si guanya el "sí" l'1-O. Tot i així, el president assegura que abans d'aquest pas, té previst fer una crida al diàleg al govern espanyol. "Estem compromesos a aplicar els resultats, i si la voluntat de Catalunya és ser un país independent, Catalunya començarà a caminar com a país independent. Però, sobretot, volem fer aquest procés acordat, dialogat, acordat sobretot amb Espanya. Serà fonamental que el 2 d'octubre que l'Estat espanyol vulgui posar-se d'acord sobre com gestionar aquesta transició", afirma.Puigdemont ha carregat contra el govern espanyol per la seva ofensiva repressiva. "És molt greu, no podem normalitzar que la llibertat d'expressió, fins i tot de reunió, siguin vulnerades. Això no és acceptable en el marc europeu", afirma. Sobre la resposta ciutadana, Puigdemont ha respost contundentment: "La violència no és una opció per a Catalunya", ha dit. "Prefereixo ser derrotat en pau que vèncer amb violència".

