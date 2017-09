Iceta respon a Podem i els «comuns» que el PP és ara el «govern legítim» d'Espanya

El líder del PSC, Miquel Iceta, a la conferència organitzada per Nueva Economía Fórum Foto: @socialistes_cat

Podem i els "comuns" van estrènyer diumenge el cèrcol al PSOE i el PSC per demanar-li que accepti un referèndum acordat per a Catalunya. Vam posar sobre la taula la creació d'un "govern d'unitat plurinacional" que desallotgi Mariano Rajoy de la Moncloa i impulsi una reforma territorial amb dret a decidir inclòs. Els socialistes, però, han rebutjat de ple la proposta. Ha estat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, l'encarregat de donar-hi un cop de porta amb una contundent afirmació: "El PP és ara el govern legítim d'Espanya".En un col·loqui organitzat per Nueva Economía Fórum, Iceta ha assegurat que ara veu que Pablo Iglesias, Xavier Domènech i Ada Colau "tenen pressa per substituir Mariano Rajoy" mentre obliden que "van unir els seus vots als del PP" per bloquejar la investidura de Pedro Sánchez. Lluny de carregar durament contra l'estratègia judicial i policial impulsada pels populars per frenar l'1-O, Iceta ha arribat a considerar que el PP "comença a entendre que l'única resposta al problema" no pot ser el no sistemàtic i que "només amb complir la llei no n'hi ha prou". Segons el líder dels socialistes catalans, n'és una prova el fet que hagi acceptat la creació d'una comissió pel diàleg al Congrés dels Diputats.Durant el seu discurs, només ha fet una breu i tímida referència a la protecció dels drets fonamentals i la llibertat d'expressió. Amb tot, Iceta ha volgut tornar a deixar clar que no dona cap "credibilitat" al que es faci a l'1-O, que no en reconeixerà la "legitimitat" i que, a més de no acceptar-ne el resultat, "recorreran" on calgui per defensar les institucions. "L'ú d'octubre no només no resol cap problema, sinó que agreuja els que tenim i en crea de nous! No se m'acut un disbarat més gran", ha sentenciat. Ha afegit que una declaració unilateral d'independència encara seria un "disbarat" pitjor.

