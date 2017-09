Policies espanyols es van unir al setge ultra a Saragossa contra l'acte de Podem

VÍDEO Els ultres concentrats a la porta de l'assemblea d'electes de Saragossa increpen els periodistes https://t.co/yWzAxo2SUc pic.twitter.com/AQPffOvdDl — NacióDigital (@naciodigital) 24 de setembre de 2017

Agents de la Policia Nacional espanyola es van citar entre el dissabte i el diumenge per un grup de WhatsApp per participar a la concentració ultra a Saragossa, davant de l'auditori on es va reunir l'assemblea de càrrecs electes convocada per Podem, per tal de reclamar un referèndum pactat a Catalunya, segons publica avui eldiario.es . A la trobada, hi havia uns 400 representats de tot l'Estat de Podem i les seves confluències, i del PNB, ERC i PDECat.En aquesta protesta d'ultres es van produir diversos moments de tensió. La presidenta del Parlament d'Aragó, la membre de Podem Violeta Barba, va ser colpejada per una ampolla d'aigua plena llançada des del grup de centenars d'ultres que estaven assetjant el recinte de Saragossa. A banda, els mateixos ultres, amb banderes espanyoles, van increpar amb contundència els periodistes que informaven des del lloc. "Xusma", "traïdors" o "venuts", van ser alguns dels crits que els van dedicar. Amb l'augment de persones concentrades, la policia va informar que no podia garantir la seguretat de l'acte perquè, segons fonts de l'organització, la majoria de reforços estaven “a Catalunya".Alguns agents van participar a la concentració mentre alguns companys justificaven l'agressió a Barba, segons consta en els missatges fet públics de WhatsApp: “A esta Podemita que Rita [sic] piedras a la policía le dan con una botella vacía, es de risa". També van proferir insults greus contra els assistents, com el líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón: "Mirad la violencia de la que habla el hijo de la gran puta de Garzón".Els insults pel xat van anar en augment, mentre seguia el setge, amb expressions com: "No se atreven a salir las ratas". Quan la tensió va anar en augment, alguns dels policies van abandonar la concentració mentre que alguns altres van restar-hi, informa el rotatiu.La conversa es va fer dins del xat de Jusapol, una organització formada per policies, nascuda a Palència i que s'ha estès a tot l'Estat, on es reclamen millores laborals per als agents. Jusapol s'ha desmarcat de la convocatòria mentre que el Ministeri de l'Interior ja ha alertat que obrirà expedients.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)