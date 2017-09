«El seu objectiu és castigar-nos com a exemple per l'1-O»: Mas, Ortega, Rigau i Homs, en 10 frases

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha participat a El món a RAC1 , amb l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, l'exconseller de Presidència Francesc Homs, i a l'exvicepresidenta Joana Ortega per valorar la fiança de 5,2 milions d'euros que el Tribunal de Comptes li ha exigit com a màxim responsable de l'organització del procés participatiu de 9-N del 2014, quantitat que haurà de pagar en 15 dies.La fiança exigida pel Tribunal de Comptes es pot pagar de manera solidària i en funció de les responsabilitats individuals en l'organització del 9-N. En aquest sentit, a Rigau li reclama més de 3 milions d'euros (dels 5,2) per l'adquisició dels ordinadors de les meses de votació. Homs és responsable de 2,1 milions per despeses com la campanya de publicitat institucional o el centre de premsa on es van anunciar els resultats del 9-N. Ortega també ha de respondre per despeses més de 800.000 euros com la creació del sistema informàtic de recompte de vots o la fabricació i transport del material de votació.“No sabem si entre els 9 condemnats hi podem arribar”.“Tots els ordinadors que es van comprar l’any 2014 estan a les escoles del nostre país. Estan allà on els havien demanat. No hi ha cap possible irregularitat”.“La fiança és un despropòsit i si fem una anàlisi tècnica és il·legal, d'una irregularitat absoluta. Ens han tornat a jutjar per un delicte pel que ja estàvem condemnats".“La unitat d’Espanya està per sobre de tot. Els és absolutament igual si això trepitja drets, perquè estan defensant un bé superior, que és la unitat d'Espanya. Estem veient repressió pura i dura. Van a destruir les persones i les famílies. Això és un estat policial"."El seu objectiu és castigar-nos a nosaltres com a exemple. És una espiral d'indefensió absoluta. També és una alerta pels que preparen l'1-O"."Totes les estructures de l'estat actuen en connivència i es protegeixen entre ells per defensar l'statu quo espanyol"."Si ara ens trobéssim en les mateixes circumstàncies, crec que ho tornaríem a fer. Aquest és el nostre gran pecat: anar a les eleccions amb un programa i complir-lo"."Van combinant inocular-nos sentiment de culpa i intimidació, al més pur estil del far west. Amb càrrega bèl·lica. És molt cutre. Simbolitza la seva incapacitat. El somriure els destrossa, no entenen per què no ens malhumorem"."L'onada de democràcia ja no es pot aturar. Això és un sentiment intrínsec. És l'esperit del 9-N. Il·lusió, ganes, civilitat. I aquesta és la nostra resposta"."L'Estat actua amb el binomi amenaça-repressió. El sobiranisme català actua amb el mobilització-civilitat. L'estat espanyol ja ha perdut Catalunya".Mas estava citat juntament amb Ortega, Rigau, Homs i una desena d'alts càrrecs al Tribunal de Comptes per ser informats sobre la fiança per la jornada de participació del 9-N del 2014. Els encausats han delegat en els seus advocats la presència a l'organisme estatal. La comunicació del pagament de la fiança es va fer just un dia abans que el Parlament aprovés la llei del referèndum i es convoqués l'1-O. La fiança va ser ràpidament interpretada com una manera de "fer por" als actuals responsables governamentals per tal que no impulsessin el referèndum El delicte de malversació de fons públics va caure abans del judici al 9-N que es va celebrar a principis de febrer, però ha estat recuperat pel Tribunal de Comptes arran d'una demanda de Societat Civil Catalana i l'Associació d'Advocats Catalans per la Constitució. Era l'únic delicte contra els encausats que comportava penes de presó, de manera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) només va condemnar Mas, Ortega i Rigau per desobediència i prevaricació . El Tribunal Suprem va fer el mateix amb Homs

