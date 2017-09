L'ANC reobre el web després de la clausura de la Guàrdia Civil

És increible, Fiscalia i GC actuen sense cap escrúpol legal. Tanquen webs sense notificació, registres entitats privades o persones sense ordre judicial. La Fiscalia emet notes amb argumentació completament sesgada no cal ser advocat per veure ho. Multes i dipòsits absolutament desproporcionats. Mas, Ortega, Rigau i Homs ja van estar jutjats, ara la fiscalia s "inventa", aixía salto de mata, 5 milions o presó, tot a la brava. Defectes de forma i de fons en la majoria d accions "legals" que s estan fent contra el Procés. Etc, etc.



Tot s hi val segons PP-(PSOE+C s) per anar en contra de que la gent de Catalunya es pugui expresar democràticament.



Ara si que veig que s ha de marxar d una Espanya governada per una trama de corrupció i fascisme sense precedents en democràcia.



Aguantem 5 dies més i diumenge tots a votar. Ja no sols per la llibertat econòmica i social de Catalunya. Sobretot per la dignitat dels pobles i de la gent front a uns governants immersos en la corrupció a l estil més fasciste.