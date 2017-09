La Guàrdia Civil intervé la web de l'ANC sense notificació prèvia

Ja hi som. A Espanya la Guàrdia Civil ja pot tancar el web d'una entitat privada legal sense notificació prèvia. Hola, dictadura. pic.twitter.com/6Tnyl7xPkq — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 25 de setembre de 2017

La pàgina de la web de l'Assemblea Nacional Catalana ha estat intervinguda per la Guàrdia Civil sense notificació prèvia, segons han informat des de l'entitat independentista. Adrià Alsina, el cap de comunicació, ho ha comunicat a través del seu compte de Twitter: "Ja hi som. A Espanya la Guàrdia Civil ja pot tancar el web d'una entitat privada legal sense notificació prèvia. Hola, dictadura".Alsina ha acompanyat la piulada amb una captura de pantalla del web clausurat amb el logotip de la Guàrdia Civil i la llegenda "Este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de la Autoridad Judicial".En un primer moment sembla que només les connexions operades per Orange no hi han pogut accedir, però aquesta intervenció s'estendrà a la resta d'operadores en poques hores.El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha denunciat aquest fet que va contra "la llibertat d'expressió". També ha apuntat que els informàtics de l'entitat estan treballant per refer-la. "En aquests moments tenim els telèfons col·lapsats d'informàtics perquè la llibertat d'expressió sigui sent al nostre país tot i les intencions del govern espanyol", ha reblat.Cal recordar que aquest dissabte el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha "autoritzat el bloqueig" dels webs o dominis d'internet que apareguin "publicitats a qualsevol compte o xarxa social oficial" de qualsevol dels membres del Govern.A banda de la pàgina de l'ANC, la web empaperem.cat també ha estat tancada per la Guàrdia Civil. "Nou atac a la llibertat d'expressió", han apuntat, mentre oferien un altre enllaç on descarregar-se els cartells.

