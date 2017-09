VÍDEO L'independentisme no s'arronsa a Terrassa i entona «Els segadors» sota la pluja

L'acte nacional de campanya del PDECat a Terrassa ha comptat amb un protagonista inesperat. El pati del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya estava ple a vessar i el míting ha començat sense incidents. El portaveu demòcrata a l'Ajuntament, Miquel Sàmper, ha pogut fer la seva intervenció sense problemes i, tot i la presència d'alguns núvols amenaçadors, semblava que tot podria procedir tal com estava previst.Ara bé, era el torn de l'exvicepresidenta de la Generalitat de Catalunya Joana Ortega quan, de cop i volta, un aiguat ha descarregat amb força sobre la cocapital del Vallès Occidental i ha obligat a suspendre momentàniament l'acte. Els menys previsors, aquells que no portaven paraigua, s'han refugiat sota sostre com bonament han pogut. Lluny de perdre l'ànim, el públic s'ha engrescat a cantar de manera espontània Els Segadors. Entre corredissa i corredissa també s'han entonat consignes a favor del dret a decidir i la independència de Catalunya.Finalment, l'acte s'ha traslladat al hall del mNACTEC. Joana Ortega ha començat el seu parlament de viva veu, sense micròfon. Els tècnics s'han afanyat a muntar els altaveus i la mateixa exvicepresidenta i la consellera de Governació, Meritxell Borràs -que ha substituït el conseller d'Interior, Joaquim Forn-, han pogut completar el míting amb certa normalitat. Això sí, enfilades sobre la taula de la recepció.

