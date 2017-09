​L'adjudicació definitiva de la llicència per a Hard Rock Entertainment World serà a l'octubre

L'adjudicació definitiva de la llicència que farà possible el Hard Rock Entertainment World es farà a l'octubre, segons ha informat La Vanguardia i han confirmat a l'ACN fonts del Departament d'Economia. Inicialment, la previsió era fer aquest tràmit al setembre però la complexitat del concurs ha fet que Hard Rock hagi demanat uns dies de pròrroga abans de donar el vistiplau als requisits del document tècnic d'adjudicació.La mesa d'avaluació es va reunir el passat 8 de setembre, quan es va aprovar enviar a Hard Rock l'informe preliminar de resolució. Hard Rock disposava de deu dies hàbils per donar el vistiplau i assumir els requisits del document tècnic, tal com informa el rotatiu. Però la companyia nord-americana ha demanat una pròrroga i la seva resposta no arribarà fins a l'octubre, segons han confirmat fonts del Govern. Un cop arribi la resposta, es podrà resoldre el concurs i adjudicar la llicència.Tal com va informar el govern català al juliol, un cop s'aprovi l'informe definitiu d'adjudicació, Hard Rock tindrà un mes per constituir la unió temporal d'empreses que ha de desenvolupar el projecte, que es farà de la mà de Value Retail i Port Aventura. Passat aquest termini, la UTE tindrà un altre mes per adquirir els terrenys on s'ha de desenvolupar el Hard Rock Entertainment World, que són propietat de la Caixa.El projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, es començarà per una primera fase valorada en 665 milions. Els primers treballs inclouran la construcció d'un hotel amb forma de la icònica guitarra de Hard Rock de 600 habitacions. En aquest hotel hi haurà l'únic casino que podrà tenir el complex. Port Aventura desenvoluparà un segon hotel, de 500 habitacions i enfocat al públic familiar, i Value Retail –l'empresa que gestiona La Roca Village- desenvoluparà un espai de 75 botigues. A més, Hard Rock preveu construir una gran piscina de 6.000 metres quadrats i un espai per a concerts amb capacitat per a 15.000 persones. El Govern calcula que el complex podria obrir portes el 2020.

