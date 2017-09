Creen un duplicat de la web per saber on anar a votar l'1-O amb informació errònia

Dijous passat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer una piulada informant de la pàgina web per consultar el col·legi electoral on anar a votar aquest diumenge 1 d'octubre. Després de les demandes d'investigació per part del TSJC i de les desenes de miralls que han portat diversos ciutadans davant dels tribunals , aquest dilluns, segons informa TV3 , han creat una web calcada però amb informació errònia.L'enllaç és garantiespelreferendum.ca t i, tot i les denúncies, segueix encara oberta. Si un usuari vol conèixer el col·legi on haurà d'anar a votar a aquesta pàgina, el més probable és que l'enviï a un lloc aleatori. Només cal introduir una cerca qualsevol, fins i tot posant un DNI, una data de naixement i un codi postal totalment erronis, perquè et doni una resposta. Per últim, es recomana no posar-hi dades correctes, ja que es desconeix el destí i l'ús que els creadors de la pàgina en poden fer.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)