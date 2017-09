La ultradreta intenta boicotar un acte en solidaritat amb el referèndum a València

El públic de l'auditori Teatre Micalet durant l'acte Foto: ACN

Centenars de persones han assistit aquest dilluns al Teatre Micalet de València a l'acte de solidaritat amb el referèndum de l'1 d'octubre organitzat per la xarxa País Valencià pel Dret a Decidir, que agrupa diverses entitats. Presentant per la representant sindical Beatriu Cardona, l'acte consisteix en una taula rodona amb la participació del president del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals, David Minoves, la representant d'International Commission of European Citizens, Anna Arqué, i la representant de la Xarxa País Valencià pel Dret a Decidir, regidora de l'ajuntament d'Alaquàs, Consol Barberà. Així mateix, compta amb l'actuació del cantautor valencià Pau Alabajos.A les portes del teatre, España 2000 ha convocat una concentració amb el lema "Tot separatisme és un crim que no perdonarem", que ha aplegat més d'un centenar de persones. Amb banderes espanyoles, alguna senyera valenciana els manifestant han cridat "catalanistes terroristes", "jo sóc espanyol, espanyol, espanyol", "espanyol, defensa la teva nació"o "Guàrdia Civil pren el teu fusell" i amenaces als assistents. Els ultradretans han protestat de manera enèrgica a les portes del Teatre Micalet enmig d'un dispositiu policial i seguretat privada per part dels organitzadors. España 2000 havia convocat a boicotejar l'acte i defensar "la unitat d'Espanya" mostrant "rebuig davant els sediciosos".Mentre, a l'interior els organitzadors han convocat una roda de premsa als mitjans prèvia a la celebració de la taula rodona pel Dret a decidir en la qual han remarcat que es tractava d'un acte de reivindicació de la llibertat d'expressió i en solidaritat amb el poble de Catalunya. "Ens agradaria expressar el nostre rebuig als intolerants que intenten boicotejar els intents pacífics i plurals de manifestar la llibertat d'expressió i com veiem des del País Valencià la situació de Catalunya", ha assenyalat la representant de la Xarxa País Valencià pel Dret a Decidir, regidora de l'ajuntament d'Alaquàs, Consol Barberà.Al seu torn, la portaveu de l'International Commission of European Citizens, Anna Arqué, ha manifestat que l'1 d'octubre els catalans "votarem i guanyarem" declarant la República catalana. Arqué ha afegit que a Europa es veu d'una banda la "desesperació de l'estat espanyol i els seus fils franquistes" i que d'això n'és mostra la manifestació a l'exterior de l'acte, i de l'altra "la determinació" del poble català.En aquest sentit, el president del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals, David Minoves, ha recordat com el que passa Catalunya és "un procés d'emancipació nacional com els que han passat arreu del món". Minoves ha remarcat el caràcter pacífic del procés mentre que des del govern espanyol "es parla amb un llenguatge de repressió".La conductora de l'acte del Teatre Micalet de València en suport a l'1-O, Beatriu Cardona, ha assenyalat que la taula rodona vol mostrar la solidaritat dels valencians amb Catalunya perquè no només es tracta de només del dret a la independència, sinó de drets civils i llibertats que estan sent interrompudes per part d'un partit corrupte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)