La caixa de solidaritat ja acumula dos milions pels condemnats del procés

Irene Rigau, Artur Mas i Joana Ortega sortint del TSJC després de l'última sessió del judici al 9-N Foto: Isaac Meler

La caixa de solidaritat engegada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per ajudar a respondre les represàlies de l'Estat contra el patrimoni dels representants polítics, està a punt de superar els dos milions d'euros en donacions. Aquesta xifra s'ha assolit aquest dilluns, enmig de la polèmica per l'exigència de 5.251.948 euros del Tribunal de Comptes a l'expresident Artur Mas per la consulta del 9-N en 15 dies. Si no ho fa, el tribunal li embargaria els comptes i el patrimoni. També reclama a l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau 3 milions per la compra del material informàtic utilitzat durant la consulta.La caixa de solidaritat permet fer front a les represàlies econòmiques que reben persones físiques com a conseqüència d’actuacions emmarcades en el procés cap a la independència per participar d’accions unitàries, cíviques, pacífiques i democràtiques. Aquestes actuacions han de respondre a iniciatives acordades per les entitats o partits sobiranistes o bé per seguir el mandat de les urnes i els acords del Parlament i el Govern en favor del procés independentista.Els responsables d’aquesta caixa de solidaritat són dues persones de l’Assemblea Nacional Catalana i dues d’Òmnium Cultural. A més, té com a auditors externs els tres expresidents del Parlament: Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert.Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega, Francesc homs i la resta de citats pel Tribunal de Comptes han emès un comunicat en què consideren la decisió de l'organisme "una autèntica aberració que no té cap mena de fonament jurídic i que només persegueix el propòsit d’intimidar, en el marc de la campanya de la por que comanda l’Estat espanyol". Asseguren que se'ls atribueix "una falta, la d’irregularitat comptable, que en la seva versió de la malversació de fons públics, tant el TSJC com el Tribunal Suprem van desestimar en els judicis penals". En la nota afirmen que "es tracta d’una operació d’abús de l’Estat i de desviació de poder. En aquest sentit, confiem que no ens quedarem sols, que els més de dos milions de persones que van anar a votar el 9-N ens seguiran fent costat i que junts sabrem plantar cara a les males arts i a una de les pitjors cares de l’Estat espanyol".

