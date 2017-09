​Badalona exigeix a FCC que retorni 4,1 milions d'euros pel frau en la neteja

El regidor Francesc Duran i l'alcaldessa, Dolors Sabater. Foto: Ajuntament de Badalona

L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per recuperar els diners de les irregularitats detectades en el servei de la neteja viària i la recollida d'escombraries que presta Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El consistori exigeix a l'empresa que retorni 4,1 milions d'euros i ha anunciat l'obertura de diversos expedients sancionadors pel que fa a la resta de les possibles irregularitats, que fa gairebé un any va estimar que podien arribar als 12,8 milions L'alcaldessa, Dolors Sabater, ha fet públiques aquest dilluns les conclusions de l'expedient informatiu que l'Ajuntament va obrir arran de l'auditoria externa i que va detectar "greus irregularitats" en la gestió del servei, i ara les durà a Antifrau. Segons el consistori, l'expedient confirma el desmantellament del servei de control del contracte amb l'adjudicatària FCC entre els anys 2011 i 2015, quan governava el popular Xavier García Albiol, i importants sobrecostos en la facturació.Sabater ha anunciat tràmits per recuperar els 4,1 milions que FCC cobrat indegudament entre el 2011 i el 2015. Es tracta de sobrecostos en la facturació, han concretat fonts municipals. No obstant això, encara queden 8 milions més que s'inclouen en les irregularitats, i que corresponen a doble imputacions dels costos o a serveis infradimensionats. Les penalitzacions per aquestes qüestions es dirimiran amb expedients sancionadors per incompliments de contracte i facturacions injustificades de costos.El consistori també ha anunciat que modificarà la manera de facturar en un futur, mesura amb el qual preveu estalviar 1 milió d'euros aproximadament fins a la finalització del contracte amb FCC, que s'esgota el 2020. A més, establirà un nou model de revisió de tots els contractes de l'Ajuntament per garantir que els diners públics es destinen a serveis efectivament prestats.Segons ha informat el consistori, Sabater considera que les conclusions de l'informe obren una nova etapa en la fiscalització dels contractes de l'Ajuntament. "A partir d'ara cada euro destinat a un servei públic tindrà un control exhaustiu", ha ressaltat. El regidor d'Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran, ha concretat el govern ha aprovat un nou organigrama, ha dotat de més personal el Departament de Neteja i té una proposta de pressupost per al 2018 per garantir el control de tots els contractes de l'Ajuntament amb més personal.A Barcelona la gestió de FCC també està en el punt de mira. L'Ajuntament va anunciar aquest estiu que l'empresa li haurà de pagar més de 7 milions d'euros per haver falsejat dades també en el servei de neteja. El consistori ho va dir després de tancar l'expedient sancionador que havia obert pel frau , i li va imposar la màxima penalització econòmica que li permetia la llei. Tot i això, la penalització encara no era ferma quan es va anunciar el juliol.

