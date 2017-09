El Suprem rebutja una querella de Drets contra els magistrats del TC

El president de Drets, Sergi Blázquez, i el cofundador del col·lectiu, Agustí Carles, presentant la querella al Suprem Foto: ACN

La Sala II del Tribunal Suprem no ha admès a tràmit i ha arxivat la querella per un delicte de prevaricació interposada per l'associació de juristes Drets contra el president i set magistrats del Tribunal Constitucional (TC). L'entitat havia presentat la querella criminal el passat 3 d'abril i acusava els 8 magistrats d'haver impulsat la reforma del TC del 2015 –que faculta el tribunal a prendre mesures com la suspensió de funcions a autoritats o imposar multes coercitives- tot i saber "que vulnerava les garanties de l'estat de dret".El Suprem ha descartat de soca-rel l'acusació de Drets i, emparant-se en l'informe de Fiscalia, basa el seu rebuig a la querella en que els fets "no són constitutius de delicte". "Els extensos raonaments de la querella estan farcits de infundats judicis de valor, especulacions i conjectures òrfenes de sustentació, a banda d'interpretacions esbiaixades", argumenta amb duresa l'escrit del Suprem.L'auto del Suprem continua i exposa que la querella de Drets "desprèn una poc dissimulada aroma d'intencionalitat política" i considera que es faria "un flac favor a la democràcia i a la justícia donant carret a aquest tipus d'estratègies pseudojurídiques que xoquen frontalment amb allò establert a l'article 4.2 de la Llei Orgànica del TC, que resa que les resolucions del Constitucional no poden ser enjudiciades per cap òrgans jurisdiccional de l'Estat".Finalment, el Suprem considera un "atreviment jurídic" l'intent dels querellants de rebaixar les exigències del delicte de prevaricació en l'àmbit constitucional amb l'argument de no haver-hi cap altra via. "La jurisdicció penal seria d'aquesta manera el pal·liatiu davant l'absència d'una possibilitat d'impugnació. Totalment forassenyat", conclou l'auto del Suprem.La querella del col·lectiu Drets es va presentar el passat 3 d'abril a mans del seu president, Sergi Blázquez, i en l'escrit s'argumentava que els magistrats del TC que van donar llum verda a la reforma van incórrer en un delicte de prevaricació perquè van dictar ,la sentència sabent que era injusta i que no s’adequava a la Constitució. "En realitat estem davant una reforma de la Constitució encoberta perquè segons la Constitució el TC no forma part del Poder Judicial i, per tant, si s’ha d’executar les seves decisions ha de demanar ajuda als jutges i tribunals, tal com recull la Constitució espanyola".El col·lectiu també insistia que el TC "hauria d’haver declarat inconstitucional la reforma" perquè "altera l’entramat jurídic constitucional". "El que ha fet el TC és dictar dues sentències declarant que la reforma és constitucional", argumentaven. Les sentències, concloïa el col·lectiu, "s’han dictat amb criteris extrajurídics i extra-constitucionals" amb l’únic objectiu de "preservar la unitat d’Espanya" més enllà de l’Estat de dret.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)