«Piolín» torna a ser lliure al Port

Piolín, tapat, al vaixell de la policia al Port

Aterrant de tornada a casa acabo de descobrir que... El Piolín encara viu! Hahahha que fort! Només n'han tapat un costat!!! Em pixo... #freepiolin #democràcia #votarem A post shared by Joan Dausà (@joandausa) on Sep 25, 2017 at 2:32am PDT

En un gir inesperat del guió, la Policia Nacional va decidir tapar les imatges de "Piolín" després de les bromes que s’han fet aquests dies . Sembla que la fràgil masculinitat dels agents no ha pogut suportar l’allau d’acudits a les xarxes, ni el fet que les manifestacions d’aquest diumenge s'omplissin de pancartes i cartells amb dibuixos de "Piolín". Però després d'haver-lo censurat, "Piolín" es va convertir en un símbol per l’independentisme i #FreePiolin , en trending topic mundial.Aquest dilluns, "Piolín" ha tornat a treure el cap. Els policies han retirat la lona que el tapava i ha quedat alliberat. No ha estat el cap dels altres dos personatges que l'acompanyen, l'ànec Lucas i el Coiot, en el vaixell que acull els milers de policies desplaçats a Barcelona per aturar el referèndum d'aquest proper diumenge.Tapar el Piolín també va suposar que la llum del sol no traspassava les finestres dels habitacles on s'allotgen els agents. La decisió no sabem si va acontentar-los. I és que que ja estaven prou enfadats amb les condicions laborals que tenien: ni dietes extra, ni grans comoditats . El Sindicat Unificat de Policia (SUP) va carregar contra la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, pel pobre esmorzar que els servien al creuer. A més, la policia espanyola ha hagut de patir el boicot dels estibadors, que es van negar a proveir el seu vaixell, i que es passen les nits fent un soroll ensordidor perquè no puguin descansar.El cantant català Joan Dausà ha fet una fotografia des de l'avió, que ha penjat al seu perfil d'Instagram, mostrant l'altra cara del vaixell. Així doncs, la imatge dels tres dibuixos animats de la Warner només estava tapada per la cara del vaixell que dona a la ciutat, i no per la que dona al mar.

