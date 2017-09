La querella d'ERC contra l'afusellament de Companys i 47 alcaldes republicans arriba a Manresa

L'historiador de Manresa Joaquim Aloy ha declarat aquest dilluns al matí als jutjats de la capital del Bages per la querella d'ERC contra l'afusellament de l'expresident Lluís Companys i 47 alcaldes republicans. Ho ha fet per explicar els documents que va trobar fa uns anys a l'Institut Internacional d'Història Social d'Amsterdam (Holanda), entre els quals hi havia un manuscrit inèdit de vuit pàgines que narra la detenció i l'empresonament del president de la Generalitat entre el 1934 i el 1940, Lluís Companys, executat per l'exèrcit franquista. Es tracta d'un fons històric amb diversos documents personals que la dona de Companys, Carme Ballester, va escriure i conservar i que tenen un gran valor històric. Aloy és el segon exhort que ha declarat per aquesta causa i encara en queden tres de pendents, entre els quals hi ha la declaració de Joan Tardà com a impulsor de la denúncia d'ERC, que s'inclou dins la querella argentina pels crims franquistes que investiga la jutgessa Maria Servini.La querella d'ERC contra l'afusellament de Lluís Companys i 47 alcaldes es va adherir l'any 2013 a la causa argentina pels crims del franquisme que investiga la jutgessa d'aquell país, Maria Servini. Des d'aleshores i, de moment, dels cinc exhorts que hi ha acceptats, només han declarat el nét de l'alcalde de Tortosa, ara fa dues setmanes, i l'historiador manresà, Joaquim Aloy. Les citacions dels altres tres pendents, entre les quals hi ha la declaració del portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, com a impulsor de la denúncia, "estan retingudes a Madrid", segons ha lamentat el coordinador de la querella, Toni Bou.El manresà Joaquim Aloy ha declarat en qualitat d'historiador per explicar els documents que va trobar ara fa uns anys a Amsterdam i, entre els quals, hi havia un manuscrit inèdit escrit a mà per la dona de Lluís Companys, Carme Ballester. El document consta de vuit pàgines en què narra l'arrest del seu marit a França. Aquest text formava part de la documentació que el berguedà Josep Ester va rebre de mans de Ballester amb la finalitat de sol·licitar una indemnització a les autoritats alemanyes per l'afusellament de Companys l'any1940.Aloy ha declarat davant d'un jutge de Manresa, però a petició de Servini que és qui ha formulat les preguntes que se li han fet aquest matí a l'historiador.Abans de declarar, Aloy ha denunciat el fet que hagi de ser una jutgessa argentina qui jutgi uns crims que van tenir lloc a l'estat espanyol i ha assegurat que aquesta imatge deixa "molt mal parat" el govern espanyol. "El que va passar és molt greu, estem parlant de desaparicions forçoses, d'executats i l'estat espanyol no fa res", ha apuntat. Per Aloy, el franquisme continua encara present a l'actualitat i prova d'això és "el que està passant aquests dies, quan veus que hi ha polítics que han de declarar davant del jutge emmanillats, quan veus que les concentracions pacifiques les porta un jutge que havia estat comissari franquista, quan veus que un fiscal demana per aquest tema delicte de sedició, quan veus tot això, penses que s'ha d'anar molt més enllà perquè no pot ser que, al cap de 42 anys, encara estiguem d'aquesta manera. És totalment denunciable i vergonyós", ha apuntat.El mateix ha relatat el coordinador de la querella argentina per part d'ERC, Toni Bou, qui ha lamentat que s'hagi d'anar a denunciar els crims franquistes a Argentina i, en canvi, aquí hi ha gent que s'estigui querellant contra la democràcia. "Una dictadura que va ser de les més sagnants del món, hem d'anar a Argentina a buscar la justícia que aquí no tenim", ha explicat.Diversos regidors i càrrecs polítics d'ERC a l'Ajuntament de Manresa s'han apropat fins als Jutjats per donar suport a l'historiador manresà, també ho han fet els impulsors del banc d'ADN, que també estan adherits a la querella argentina perquè el govern espanyol creui les seves dades d'ADN amb la informació de les poques fosses comunes que fins ara s'han exhumat.

