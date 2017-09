​Quatre exalcaldes socialistes reclamen a Iceta que no doni suport al veto a l'1-O

Quatre exalcaldes socialistes de municipis de l'Alt Penedès i el Garraf han reclamat aquest dilluns amb una carta al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que el partit no doni suport intel·lectual ni polític" a la prohibició del referèndum de l'1 d'octubre, i "que condemni sense atenuants la laminació de les llibertats civils i polítiques" que ha engegat l'Estat per "reprimir" els organitzadors i col·laboradors voluntaris de l'1-O.La missiva, que publica l'Eix Diari , la firmen els exalcaldes de Vilanova i la Geltrú, Sitxe Moral, i de Sitges, Jordi Serra, pel que fa a la comarca del Garraf, i de Sant Llorenç d'Hortons, Alexandre Jover, i de Sant Quintí de Mediona, Ramon Creixell, els dos de municipis de l'Alt Penedès. Malgrat que ja no són membres del PSC ni estan a la primera línia política, afirmen que mai deixaran de banda les conviccions socialistes.A Iceta també li demanen que el PSC, que defineixen com "el principal partit socialista de Catalunya", tampoc doni suport a les restriccions de les llibertats públiques que comporta el veto al referèndum, i "que no involucri l'ideari socialista en la persecució policial i judicial" de parlamentaris, governants, activistes, professionals i mitjans de comunicació que l'impulsen o el recolzen "en el context d'un moviment ciutadà massiu, pacífic i democràtic".A més, li exigeixen que el PSC "no recolzi, ni per activa ni per passiva, els procediments administratius i judicials que poden desembocar en penes de presó, inhabilitació, sancions econòmiques o confiscació de béns per als partidaris d'una causa que és plenament congruent amb els Drets Humans", que defineixen com promoure la determinació per mitjans democràtics sobre si seguir a Espanya o sortir-ne, una causa que "havia format part explícitament dels objectius polítics del PSC", afegeixen.

