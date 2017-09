El Tribunal de Comptes exigeix a Mas i els encausats pel 9-N una fiança de 5,2 milions

El Tribunal de Comptes exigeix a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i als encausats pel 9-N 5,2 milions d'euros per l'organització del procés participatiu del 2014. La quantitat és resultat de sumar els 4,8 milions que va costar la consulta alternativa sobre el futur polític de Catalunya i els interessos, d'uns 400.000 euros.Mas estava citat juntament amb els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs i una desena d'alts càrrecs al Tribunal de Comptes per ser informats sobre la fiança per la jornada de participació del 9-N del 2014. Els encausats han delegat en els seus advocats la presència a l'organisme estatal. La comunicació del pagament de la fiança es va fer just un dia abans que el Parlament aprovés la llei del referèndum i es convoqués l'1-O.La quantitat de 5,2 milions no s'ha de pagar "de manera immediata", tot i que la fiança va ser ràpidament interpretada com una manera de "fer por" als actuals responsables governamentals per tal que no impulsessin el referèndum El delicte de malversació de fons públics va caure abans del judici al 9-N que es va celebrar a principis de febrer, però ha estat recuperat pel Tribunal de Comptes. Era l'únic delicte contra els encausats que comportava penes de presó, de manera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) només va condemnar Mas, Ortega i Rigau per desobediència i prevaricació . El Tribunal Suprem va fer el mateix amb Homs

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)