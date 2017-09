El món de la cultura es mobilitza «per un vot decidit i desacomplexat​»

La signatura de l'urna, l'acció que ha donat sentit a l'acte de Decidim Cultura. Foto: Esteve Plantada

Els professionals de la cultura catalana han fet aquest dilluns una passa al davant pel referèndum de l'1 d'octubre. "Per la democràcia. Per la nostra condició de subjecte polític sobirà. Per la llibertat. Per la confiança responsable en el propi futur. Per un vot decidit i desacomplexat a la cultura i per la cultura". D'aquesta manera, contundent i ferma, clou la declaració que han llegit en català, castellà, aranès, anglès, francès, alemany i italià diversos agents implicats, i que té 3.000 signants.La declaració insta a votar "tota la gent que respecta i s'estima la cultura", aposta perquè la cultura "sigui el nervi i la sang de la República" i fa una reivindicació de la cultura com a gran patrimoni col·lectiu de la societat. "Ser més cultes ens farà més competents", resa el text en un dels fragments, per afegir que "per convertir aquestes consideracions en un propòsit, per poder impulsar-lo i fer-lo possible, ens calen tots els instruments de què disposen tantes altres cultures que admirem per les seves capacitats i qualitats".L'acte, celebrat a la plaça Gardunya de Barcelona, ha estat obert per Josep Maria Tresserres, que ha donat pas a la lectura de les declaracions per part de Pere Arquillué i Rosa Boladeras (català), Jenn Díaz (castellà), aranès (Jusep Boya), anglès (Maria Molins), francès (Jordi Savall), alemany (Maria Rosa Pigem) i italià (Sílvia Bel). De manera simbòlica, tothom qui ha volgut adherir-se a la declaració ha pogut signar una urna.Entre els signants , noms clau de tots els àmbits culturals: de la literatura al teatre, de la música a la cuina, del cinema a la fotografia o la il·lustraió. Entre d'altres, signants com Sergi Belbel, Jaume Cabré, Joan Lluís Bozzo, David Carabén, Aina Clotet, Joan Fontcuberta, Cesc Gay, Albert Guinovart, Julio Manrique, Isabel Martí, Guille Milkyway, Nora Navas, Ada Parellada, Pau Riba, Clara Segura, Isona Passola, Marc Recha o Jenn Díaz.

