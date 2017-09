Vaga als instituts per defensar el referèndum

El cartell de la vaga. Foto: SEPC.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat per aquesta setmana dos dies de vaga als instituts en suport al referèndum de l'1-O. Les aturades tindran lloc el 27 i 28 de setembre, la mateixa setmana que ha de culminar amb la votació sobre el futur de Catalunya.Amb el lema "Per una educació al servei del poble, guanyem la independència" el sindicat crida als estudiants a sortir el carrer en resposta a l'ofensiva judicial i policial de l'Estat, que vol impedir la celebració del referèndum aquest diumenge.La setmana passada, la comunitat universitària ja es va mobilitzar incentivada per la plataforma d'estudiants i professors Universitats per la República . Centenars d'estudiants de les universitats catalanes van sortir al carrer i uns 300 van instal·lar-se al rectorat de la UB, en una protesta permanent en suport al referèndum.

