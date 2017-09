El Cercle d'Economia decideix en una reunió restringida passar de puntetes de l'1-O

El Cercle d'Economia s'ha convertit en una de les antenes més sensibles per auscultar com viu el món econòmic la situació política . Segons ha pogut saber, divendres passat, la cúpula de l'entitat es va aplegar en un dinar discret a la seu del Círculo Ecuestre. No era una trobada de tota la junta directiva sinó tan sols del seu nucli dur. Havien passat només 48 hores de la irrupció de la guàrdia civil al departament d'Economia i de la detenció d'una quinzena de persones, entre alts càrrecs del Govern, pels preparatius del referèndum. La decisió de l'executiu espanyol i de la fiscalia d'optar per una via de duresa contra l'1-O i la resposta massiva de la ciutadania ha encès totes les llums d'alarma en els cercles econòmics.El president del Cercle va convocar els vicepresidents, Jordi Gual (president de CaixaBank), l'empresari Marc Puig, el notari Juan José López Burniol i Teresa Garcia-Milà, directora de la Graduate School of Economics. En la trobada també hi va ser, entre d'altres, Miguel Trias Sagnier, peça clau del Cercle en la seva condició de secretari. Encara que estava prevista fer una reunió per tractar assumptes de la vida interna de l'entitat, la trobada es va fer amb caràcter d'emergència i es va centrar en la situació política. Alguns dels presents van defensar que el Cercle es posicionés davant l'1-O, però finalment es va imposar el criteri de Brugera, d'extremar la prudència i no emetre cap comunicat. "A no ser que d'aquí al diumenge passin coses ara per ara imprevisibles", segons apunta una font del Cercle.En la cúpula del Cercle conviuen diverses sensibilitats, algunes de molt hostils amb la Generalitat, d'altres de molt crítiques amb el govern Rajoy i, enmig de totes, Brugera arbitra. Però, ara per ara, en el reservat de l'Ecuestre, mentre la ciutat vivia alterada per l'ofensiva de l'Estat per afeblir l'1-O, es va decidir mantenir-se fora del focus mediàtic i pensar en fred en l'horitzó que s'obrirà, potser el 2 d'octubre. Com explica un històric de la casa, "hem de preservar el Cercle al marge del xoc actual, perquè després de diumenge caldrà activar totes les vies de negociació".El Cercle ja va tenir un debat sobre què fer davant del referèndum i la junta directiva va decidir, davant la diversitat de criteris, refermar-se amb els comunicats efectuats anteriorment i no dir res més. Des del Cercle es defensa la seva actuació com la més coherent de totes les entitats econòmiques , defensant un referèndum acordat i un marc de negociació, i es veuen amb distanciament els moviments efectuats per Foment del Treball, molt més alineat amb l'Estat i que no ha pogut mobilitzar totes les corporacions econòmiques en una posició comuna

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)