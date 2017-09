​Puigdemont, Évole, les llenties i l'equidistància

No vaig acabar de veure l'entrevista pequè es va desviar cap a questions irrellevants. Però aqui hi ha la resposta que m'hauria agradat sentir a algunes d'aquestes questions irrellevants:



1) Esteu desobeint?

R- No. Per desobeir cal que et donin una ordre tenint autoritat per a donar-te-la. SI un policia li dóna a Evole una ordre dient-li quines preguntes ha de fer en l'entrevista i quines no i Evole fa les que li dona la gana no está desobeint. És el policia qui en comptes d'estar donant una ordre està fent el pallasso.



2) Com és que a la campanya vau dir que els vots a CSQEP es comptarien com els del PP i ara dieu que no son ni del SÍ ni del NO?

R- No vam dir que els votants de CSQEP volguessin votar al PP, el que vam dir és que si ho feien tenien que saber que periodistes com Evole ara els comptarien com si haguessin votat PP.



3) Quina és la participació mínima?

R- Cap. En totes les eleccions els que no van a votar ja saben que estàn delegant la decisió en els que sí que hi van. SI algú no vol la independència, ja sap el que ha de fer: anar a votar. SI no hi va, despres que no es queixi si el que surt no li agrada.



4) Si el referèndum no es pot fer l'1-O ...?

R- Es impossible que l'impedeixin. Tingueu en compte que els residents a l'estranger ja han votat. Encara que robessin totes les urnes el dia 1 els vots a l'estranger donarien el resultat del referèndum i si la majoria és Sí seriem independents i si és No es convocarien eleccions autonómiques.