TV3 denuncia l'«agressió a la democràcia i a la llibertat d'informació» patida a Saragossa

VÍDEO Els ultres concentrats a la porta de l'assemblea d'electes de Saragossa increpen els periodistes https://t.co/yWzAxo2SUc pic.twitter.com/AQPffOvdDl — NacióDigital (@naciodigital) 24 de setembre de 2017

Els ultres han intentat treure'ns els mòbils i ens han acusat de "terroristes" pic.twitter.com/qHMMq3abKX — Sara González Muñoz (@_Sara_Gonzalez_) 24 de setembre de 2017

Els ultres ens increpen a les portes de l'assemblea d'electes a Saragossa i la Policia ens obliga a marxar pic.twitter.com/PsvXaP0Uun — Sara González Muñoz (@_Sara_Gonzalez_) 24 de setembre de 2017

Ultras concentrats on se celebra l'assemblea de càrrecs electes de Podem, escridassen, insulten i amenacen els periodistes. pic.twitter.com/pFPOP4crOW — Laia Vicens (@laiavicens) 24 de setembre de 2017

EN DIRECTE Manifestants amb banderes espanyoles escridassen Xavier Domènech i criden "fora catalans!" https://t.co/xSnGLQw7Jh pic.twitter.com/WsUt1z7fxI — NacióDigital (@naciodigital) 24 de setembre de 2017

La presidenta de les Corts d'Aragó, Violeta Barba, ha estat colpejada per una ampolla d'aigua plena llançada des del grup d'ultres que hi ha han concentrat aquest matí davant del recinte de Saragossa on la formació lila està celebrant l'assemblea de càrrecs electes.Barba ha sortit un moment a fora i, de sobte, ha rebut el llançament de l'ampolla. Segons ha explicat ella mateixa, es troba "bé" i, en aquests moments, estan intentant organitzar el dispositiu de seguretat per garantir que els assistents puguin sortir del pavelló de forma segura a causa de la forta presència d'ultres concentrats a l'exterior.A banda, els mateixos ultres, amb banderes espanyoles, han increpat amb contundència els periodistes que informaven des del lloc. "Xusma", "traïdors" o "venuts" han estat alguns dels crits que els han dedicat. Amb l'augment de persones concentrades, la policia ha informat que no pot garantir la seguretat de l'acte perquè, segons fonts de l'organització, la majoria de reforços "són a Catalunya".Segons ha informat la periodista dedesplaçada a Saragossa, els manifestats s'han apropat als periodistes i els han intentat arrencar de les mans els mòbils. La policia ha obligat els periodistes a no sortir del recinte per no "provocar". Així doncs, la policia els ha obligat a entrar i no els permet informar d'aquest incident, malgrat que han insistit que tenien "dret a la informació".Aquest diumenge a la tarda, TV3 ha denunciat una "agressió a la democràcia i a la llibertat d'expressió" per part dels ultres concentrats a l'assemblea de Podem. La CCMA ha denunciat que els manifestants d'ultradreta han atacat un cotxe de TV3 mentre cobria la informació de l'acte de la formació morada. "El vehicle ha rebut diferents impactes que han esquerdat un vidre i han abonyegat la carrosseria, mentre l'equip dels serveis informatius de la televisió pública era a l'interior del recinte amb la resta de mitjans", han afirmat a través d'un comunicat. A més, afegeixen, recorden que la Policia Nacional els ha fet quedar-se dins del recinte perquè "no en podia garantir la seguretat"."Són fets que atempten greument contra el respecte i la convivència, valors clau en una societat on la llibertat d'informació també ha de ser una garantia fonamental, exigida per tots i protegida de qualsevol tipus de violència", apunten al text. Malgrat tot, "els mitjans de la CCMA continuaran oferint informació independent, plural i veraç, al servei de tots els ciutadans de Catalunya".

