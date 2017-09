Puigdemont avisa que la DUI estarà damunt la taula si el referèndum no té garanties

"Sí, l'1 d'octubre hi haurà referèndum". Amb aquestes paraules ha començat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'entrevista al programa Salvados de La Sexta, dirigit i presentat per Jordi Évole. "Els referèndums els prepara el Govern, però finalment és la gent qui compra la idea", ha apuntat Puigdemont en un programa que es va gravar el divendres 22 de setembre al Palau de la Generalitat. Segons ell, hi ha els elements "necessaris" per celebrar l'1-O, tot i que no siguin els "ideals".Què passarà després de diumenge vinent? Puigdemont ha admès que es pot proclamar la independència en cas de victòria del "sí" i que, si el referèndum no té garanties, "la DUI estarà damunt la taula" perquè "segurament algú" la proposarà. El dirigent nacionalista, en tot cas, ha apuntat que la seva opció és anar fins al final amb el referèndum. Ara bé: ha volgut advertir que es pot proclamar la independència "tot i la intervenció" de l'autonomia -especialment a nivell econòmic- catalana."El diàleg ho pot resoldre tot. A mi se m'ha dit que no es vol parlar de l'assumpte", ha apuntat en referència al president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "El govern [de l'Estat] s'està invalidant com a interlocutor", ha asseverat dutant l'entrevista. Preguntat sobre si ha rebut alguna trucada d'un "alt mandatari europeu" per fer-li costat, el dirigent nacionalista ha respost amb una negativa, i ha indicat que s'ampliarà el perímetre de pedagogia internacional per explicar els fets dels últims dies El president ha indicat que encara són a temps d'enviar les notificacions de les meses electorals , i ha apuntat que, en cas que no arribin, voldrà dir que hi haurà hagut "algun incident". "La llei electoral general preveu que qui arriba el primer al col·legi, constitueix la mesa", ha destacat Puigdemont, que ha indicat que "no hi haurà joc brut". El president ha apuntat que existeix la possibilitat que hi hagi "cues" de gent que vulgui optar pel no a la independència diumenge vinent."Si és veritat el que diuen, que no hi ha una majoria independentista, pot ser que guanyi el no", ha ironitzat el màxim dirigent de la Generalitat. "Hi ha una ocasió fantàstica per comprovar-ho", ha assegurat Puigdemont, que veu els elements "necessaris" per fer un referèndum, tot i que "no hi són tots". "L'ideal seria haver-ho acordat amb el govern espanyol", ha admès Puigdemont.

