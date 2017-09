Puigdemont, en 10 frases: «Si no arriben les cartes, qui arribi primer constituirà la mesa»

A set dies del referèndum, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estat entrevistat aquest diumenge a la nit per Jordi Évole a La Sexta. El conductor de Salvados havia explicat abans de l'emissió del programa que havia estat l'entrevista més difícil de la seva vida. També ho ha estat pel president de la Generalitat, que ha refermat la seva aposta pel referèndum tot i les traves de l'Estat i la suspensió encoberta de l'autonomia de Catalunya, que ha assegurat que s'ha fet "per la porta del darrere"."Si no arriben les cartes, la llei electoral preveu que el primer que arribi al col·legi electoral, constitueix la mesa"."No està ara a sobre de la taula del Govern fer una DUI. Si no se celebra el referèndum, algú la posarà a sobre"."No contemplàvem que l’Estat intervigués l’autonomia al marge de la llei, sense respectar la Constitució i per la porta del darrere"."No em vaig sentir còmode tal com es va desenvolupar la sessió al Parlament"."No he rebut la trucada de cap alt mandatari d’Europa. Obertament no. No l'hem buscat i no passarà"."Si hi ha un col·legi electoral amb 2.000 persones a la cua, i van els Mossos d’Esquadra a complir el mandat judicial és poc probable i poc sensat que retirin les urnes"."No tinc els ingredients que m'agradaria per fer el referèndum, però sí els necessaris"."Va ser un error pactar amb el PP al Majestic"."He posat diners a la col·lecta per pagar la multa dels polítics inhabilitats. Uns quants càrrecs públics hem fet una derrama"."El fiscal general va aventurar la possibilitat que jo fos detingut. No m'agradaria, però si ha de passar hi farem front".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)