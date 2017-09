Romeva diu a mitjans francesos que a les estructures de l'Estat hi ha «reminiscències franquistes»

Romeva als mitjans francesos Foto: ACN

El conseller d’Exteriors, Raül Romeva, ha dit a diversos mitjans francesos que a les estructures de l’Estat espanyol encara “hi ha reminiscències franquistes”. En una entrevista a TV5 Monde i emesa en directe a altres mitjans francòfons, ha recordat que “amb les estructures de l’Estat d’avui en dia és impossible” resoldre les desaparicions de la Guerra Civil. Romeva també ha valorat les últimes accions de l’Estat per aturar el referèndum com una “intervenció il·legal” de l’autonomia de Catalunya i una “violació constant de drets fonamentals”. No obstant, ha explicat que el Govern compta amb “els mitjans” logístics per fer el referèndum tot i els escorcolls i les detencions d’aquest dimecres.El conseller ha dit que “800 municipis” cediran locals per celebrar la votació i, tot i que no ha donat més detalls logístics, ha rebutjat que l’1-O sigui il·legal. “No està en contra de la Constitució i no és un delicte”, ha afirmat. De fet, ha explicat que “no es tracta d’un problema constitucional”, ja que “els textos legals evolucionen a mesura que evoluciona la població”. Davant tres periodistes de TV5 Monde, Radio France Internacional (RFI) i el diari ‘Le Monde’, Romeva ha destacat que “la Unió Europea mai no ha dit que no puguem fer el referèndum”.El conseller ha explicat que celebrar el referèndum és “la voluntat del 80% dels catalans”. Segons ells, es tracta “d’afrontar una qüestió política a través de la política”. En una entrevista de 45 minuts, Romeva ha reiterat que la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 és una de les causes per entendre la situació en la qual ha arribat el país. Sobre l’Alt Tribunal, ha opinat que “no és l’actor independent i imparcial que hauria de ser”, i ha conclòs que “el problema que hi ha a Espanya és l’absència de separació de poders”.L’entrevista s’ha emès aquest diumenge al migdia a TV5 Monde, i també s’ha ofert en directe per France Télévisions (França), RTBF (Bèlgica), TSR (Suïssa) i Radio-Canada (Canadà). Radio France International també l’ha emès en directe, mentre que el diari ‘Le Monde’ també se’n farà ressò. Aquest dilluns, el conseller d’Exteriors pronunciarà una conferència a la universitat Sciences Po de París, titulada ‘Autodeterminació i democràcia. El cas de Catalunya’.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)