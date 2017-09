La policia espanyola opta per tapar «Piolín»... i les bromes es multipliquen

A ver si lo hemos entendido ¿Los antidisturbios siguen estando en un barco de Piolin... pero ahora sin ventanas? #FreePiolin pic.twitter.com/mjWbyrZ0q7 — Xnet (@X_net_) 24 de septiembre de 2017

Piolín pasa a ser "Ese pájaro del que usted me habla"#FreePiolin pic.twitter.com/YTL55unoON — La Merkel (@GobernoAlem) 24 de septiembre de 2017

Si toquen en Piolín, ens toquen a totes. #FreePiolín — Júlia Cot (@cot_julia) 24 de septiembre de 2017

No liberaremos a Piolín hasta que renunciéis a vuestro referéndum ilegal! #FreePiolin — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 24 de septiembre de 2017

Cuando piensas que ya no se puede hacer más el ridículo, llega el giro de guión que demuestra que siempre encontrarán la manera #freepiolín pic.twitter.com/28O4a2oCGe — Sergi Olivera (@sergiolesc) 24 de septiembre de 2017

Ayer Piolín expresó por carta a la @policia su deseo de votar 'No' en el referéndum del 1-O. #FreePiolin pic.twitter.com/YWbIJk9b20 — Bernat Dedéu (@BernatDedeu) 24 de septiembre de 2017

Tapan con lonas a Silvestre y Piolín para que no nos riamos más de ellos y la Ley de Murphy dice que ahora nos reiremos más.#FreePiolín — Pedro Luna (@PedroLuna73) 24 de septiembre de 2017

Ay, mare, después de todo el ridículo del barco han decidido taparlo AHORA. #FreePiolin — txarlie axebra (@axebra) 24 de septiembre de 2017

Pájaros que se tapan y pájaros que se pueden enseñar con el PP. #FreePiolin pic.twitter.com/Mvov7mApRC — Javier Durán (@tortondo) 24 de septiembre de 2017

En un gir inesperat del guió, la Policia Nacional ha decidit tapar les imatges de "Piolín" després de les bromes que s’han fet aquests dies . Sembla que la fràgil masculinitat dels agents no ha pogut suportar l’allau d’acudits a les xarxes, ni el fet que les manifestacions d’aquest diumenge s'omplissin de pancartes i cartells amb dibuixos de "Piolín". Però després d'haver-lo censurat, "Piolín" ja s'ha convertit en un símbol per l’independentisme (i la gent catxonda, així en general) i #FreePiolin és trending topic mundial. D’això se’n diu efecte Streisand Alguns usuaris s’han adonat d’un efecte colateral de la mesura –que, per cert, arriba una mica tard– i és que les finestres dels agents ara estan totalment tapades. O sigui, que la gent continuarà fent mofa de "Piolín" tan com abans (o encara més) i la policia s’ha quedat sense llum als seus camarots. Així d’entrada, no sembla un gran pla.De moment, no sabem si la decisió ha agradat o no als agents, que ja estaven prou enfadats amb les condicions laborals que tenien: ni dietes extra, ni grans comoditats . El Sindicat Unificat de Policia (SUP) va carregar contra la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, pel pobre esmorzar que els servien al creuer. A més, la policia espanyola ha hagut de patir el boicot dels estibadors, que es van negar a proveir el seu vaixell, i que es passen les nits fent un soroll ensordidor perquè no puguin descansar.Els usuaris de Twitter han rebut la notícia divertits però abrumats, conscients que cap acudit podrà superar la hilaritat del fet que la policia decideixi tapar uns dibuixos de Looney Tunes del vaixell que ha llogat perquè els agents se senten humiliats. Tot i així, alguns ho han intentat i, certament, fan força gràcia.https://twitter.com/SumaBLlobregat/status/911971552249425921

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)