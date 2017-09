​VÍDEO «Votarem»: el clam a favor del referèndum acapara la Mercè

Puigdemont se saluda amb l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, Fernando Aznar. Foto: ACN

Balcó de l'Ajuntament amb Bosch, Forcadell, Puigdemont, Colau, Colom i Fernández Díaz. Foto: ACN

El dia de la Mercè d'enguany ha estat atípic. La proximitat del referèndum previst per d'aquí a una setmana ha monopolitzat els actes més institucionals de la jornada principal de la Festa Major de Barcelona. L'arquebisbe Joan Josep Omella ha fet una crida al seny, que els partits han fet seva però cadascun a la seva manera, i al carrer s'ha respirat el clam per poder votar en el referèndum amb els crits de "votarem" i "independència".La jornada ha començat amb la tradicional missa on, com és habitual, no ha acudit regidors de BComú ni la CUP, almenys institucionalment –l'any passat es va deixar veure Mercedes Vidal, de BComú-. La litúrgia ha deixat una imatge que semblava impossible en el clima de tensió dels darrers dies.En un mateix banc s'ha assegut el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al costat del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, Fernando Aznar Ladrón de Guevara, al costat del conseller d'Interior, Joaquim Forn. S'han saludat al principi i s'han donat la pau quan ha arribat l'hora de fer-ho. La foto de Puigdemont i Millo junts a la missa haurà estat difícil de captar, i és que Millo ha entrat just quan ja havia començat la missa i els periodistes ja se'ls havia fet moure de lloc.El que s'ha fet possible en un temple sagrat no ha continuat al carrer, on la tensió s'ha evidenciat. A la sortida a la basílica ja s'han sentit els primers crits de "votarem". A Puigdemont l'han aplaudit, mentre que quan han sortit representants del PP o l'exèrcit s'han sentit xiulets. A Puigdemont, Millo i Forn s'han sumat l'alcaldessa, Ada Colau, que mai assisteix a la missa i que estava acabada d'arribar d'una assemblea de Podem a Saragossa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tots junts han seguit una breu actuació de colles castelleres locals que han aixecat uns pilars.Les enxanetes han desplegat les banderoles d'Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb el lema de "Democràcia" i el "Sí" al referèndum. Puigdemont i Forcadell han aplaudit efusivament, mentre que a Millo li ha costat una estona fins que no ha arrancat també amb un aplaudiment, però molt més discret. I just després ha començat el seguici d'autoritats fins a l'Ajuntament, i aquí s'ha produït una nova mostra de l'excepcionalitat d'aquesta Mercè: la presidenta del Parlament s'ha sumat al seguici.Malgrat algun crit de desaprovació, el seguici ha estat ben plàcid, amb aplaudiments de tant en tant i crits de "votarem". Especialment Puigdemont i Forcadell s'han endut les mostres de suport més directes, com ara "ànims president!". El seguici ha estat menys concorregut que en anys anteriors, probablement perquè la Mercè no ha estat l'única protagonista d'aquesta jornada, ja que el dia ha coincidit amb la "Marató per la Democràcia" que han convocat ANC i Òmnium en defensa del referèndum.Ja a la plaça de Sant Jaume, plena de gom a gom, bona part dels assistents han entonat els Segadors, el "votarem" i "independència". Dels edificis també en pengen pancartes reivindicatives: a l'Ajuntament, "Més democràcia"; mentre que n'hi ha hagut un parell amb el lema de "We want to vote", és a dir, "Volem votar". Fins i tot han volat paperetes del referèndum. De nou, els polítics han rebut les reivindicacions de manera desigual: mentre Alfred Bosch (ERC) ha aixecat el puny en suport als crits que venien des de la plaça, Alberto Fernández Díaz (PP) mirava cap a qui sap on.Malgrat ser una Mercè atípica, s'han mantingut les tradicions de la jornada. A l'Ajuntament s'ha fet el brindis amb les cases regionals, o sigui, amb els representants de les comunitats autònomes i províncies de fora de Catalunya. Només ha intervingut Colau, la qual ha destacat que són "símbol de la diversitat de la ciutat". L'alcaldessa ha conclòs: "Estimem molt la llibertat, els drets i la diversitat, que és característica essencial i que ens fa ser la ciutat que som".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)