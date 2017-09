La contundent homilia a Montserrat en contra de la «repressió» i a favor del referèndum

El pare Sergi D'Assís, monjo de Montserrat, ha pronunciat una contundent homilia aquest diumenge en la qual s'ha pronunciat a favor del dret a decidir i en contra de la "repressió" que està promovent aquests dies l'Estat per impedir l'1-O . "No podem mirar cap a una altra banda, ni ens podem deixar arrossegar per la postveritat que tergiversa la realitat", ha destacat D'Assís, molt aplaudit pels fidels congregats al temple."Hem vist com s'han vulnerat drets fonamentals, com ara el dret de reunió i la llibertat d'expressió. Es prohibeix un dret tan senzill com ser consultats. S'han menystingut les institucions del nostre poble, i això vol dir menystenir els seus ciutadans. Hem de dir no a la repressió i sí a la llibertat", ha assenyalat el monjo de Montserrat."Que Déu ens ajudi a afrontar aquests dies sempre amb esperit pacífic, i estant al lloc que ens correspon en aquest moment de la nostra història", ha indicat D'Assís, que ha demanat als que tinguin dubtes "mirar la Declaració Universal dels Drets Humans".

