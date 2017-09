Tornen a desplegar la senyera més gran del món per cridar a la participació a l'1-O

17:41 El diccionari de la repressió: de l'A d'Audiència Nacional a la Z d'un Zapatero alineat amb Aznar. Pep Martí recopila els instruments que té l'Estat per aturar l'1-O i els representants política que hi estan alineats.

17:41 Citat a declarar el creador del web «marianorajoy.cat», sobre l'1-O, que haurà de declarar a les dependència de la Policia Nacional espanyola de la Verneda el proper dilluns

17:19 Ábalos (PSOE): "Ni Catalunya és l'independentisme ni Espanya és el PP”. El socialista aposta per abordar els problemes de tots els territoris amb una mirada "que ha de ser igual per a tothom".



16:47 CRÒNICA «Votarem»: el clam a favor del referèndum acapara la Mercè; per Jordi Bes.

16:26 Fernando Aramburu, autor del best-seller Patria, assegura que qualsevol incident a Catalunya pot desfermar una "tragèdia col·lectiva".

16:25 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, sobre la repressió de l'Estat: "Si algú se salta la llei, les conseqüències són inevitables".

16:13 GALERIA DE FOTOS Referèndum 1-O: «Marató per la Democràcia» a Vic; per Adrià Costa.

15:45 Puigdemont contrasta l'agressió a Violeta Barba a Saragossa amb els anys de mobilitzacions a Catalunya sense incidents.

15:13 La policia evacua l'assamblea d'electes de Podem. Des de Saragossa, Sara González explica com s'ha viscut la protesta dels ultres, que han agredit la presidenta del Parlament aragonés i han violentat els periodistes.

14:55 José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del govern espanyol, reclama "acabar amb el mite de les bondats" d'un referèndum que "divideix".

14:33 La policia desallotja els participants de l'assemblea d'electes de Saragossa juntament amb els periodistes davant l'amenaça dels grups ultres que s'hi han concentrat des del matí.

14:28 Nervis a l'assembea d'electes a Saragossa pel setge dels ultres: "Que ningú surti sol del pavelló. Esperin els avisos de seguretat".

14:23 Finalitza l'assemblea d'electes amb la lectura del manifest i l'Estaca de Lluís Llach.

14:22 Iglesias reivindica un "govern d'unitat plurinacional": "Sánchez, no caiguis en la trampa d'un front amb el PP".

14:11 Pablo Iglesias demana a Rajoy que l'1-O permeti “la societat catalana expressar-se” i reivindica un referèndum acordat.

14:10 Intervé ara Pablo Iglesias, que assegura que els demòcrates "no tenen por dels feixistes que practiquen la violència".

14:04 Creix la preocupació a l'assemblea d'electes de Saragossa pel setge dels manifestants ultres. No poden sortir del recinte.

13:59 Tot i que la concentració per la «Marató de democràcia» a Tarragona s'ha posposat fins a les 19 h, per no coincidir amb actes festius de Santa Tecla, més de tres-centes persones s'han personat a la plaça de la Font. L'ANC de Tarragona acaba d'anunciar que els han arribat 1.000.000 de paperetes per anar a votar l'1-O.

13:57 Xavier Domènech denuncia des de Saragossa que s'està aplicant l'article 155 "per la porta del darrere" i avisa que les llibertats de Catalunya "són les d'Espanya".

13:46 Pengen una pancarta de democràcia a la façana de la rectoria de Vallgorguina dies després que el rector obligués a retitar una banderola del Sí d'una finestra de l'Associació Cultural Vallgorguina.

13:45 VÍDEO Augmenta la tensió a Saragossa i la policia argumenta que li falten reforços perquè «són a Catalunya»; informa Sara González.

13:34 FOTOS Mobilització massiva al territori per defensar el referèndum. Imatges d'Adrià Costa i Juanma Peláez.



13:34 El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, considera, davant la crida al seny de Joan Josep Omella, que "no hi ha cap altra solució que no sigui el diàleg", i discrepa de C's i PP quan critiquen que s'ha polititzat la Mercè: "No crec que s'hagi polititzat. És senzillament un reflex del que en aquests moments està passant en aquest país".

13:28 Ada Colau felicita els barcelonins per combinar "perfectament" el dret a la protesta amb el dret a la festa. Afirma que la crida al seny de Joan Josep Omella és compartida "amb la immensa majoria de la població que s'està expressant lliurement", i subratlla que els veïns reivindiquin la independència "però des del respecte a la diversitat i els altres" que no pensen el mateix.

13:22 El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, dona les gràcies a Pablo Iglesias i avisa que "s'estan creuant totes les línies vermelles inimaginables".

13:21 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, destaca "la participació massiva" a les festes de la Mercè i que no s'ha produït "cap incident remarcable".

13:21 El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, critica "aquells que volen politzar-la i convertir-la en element de confrontació", i defensa que el seny que ha demanat l'arquebisbe, Joan Josep Omella, és "allò obligat per a qualsevol responsable públic".

13:14 Carina Mejías adverteix a l'ANC i Òmnium que "qui comet il·legalitats i es comporta com un delinqüent haurà d'assumir les responsabilitats que li corresponen", davant del fet que es reparteixin paperetes del referèndum.

13:13 La líder de C's a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, critica que "s'ha intentat politizar" les festes de la Mercè perquè l'alcaldessa, Ada Colau, "s'ha sumat al full de ruta de Junqueras i Puigdemont". Celebra la crida al seny de Joan Josep Omella, però creu que l'única sortida que veu ara és "si Puigdemont rectifica" i desconvoca el referèndum.

13:13 El líder del grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias (PDECat), afirma que el seny és "bàsic", i que Joan Josep Omella "fa bé" de demanar-ne. Segons Trias, no significa renunciar a les pròpies creences.

13:07 El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, considera que "el seny és democràcia, votar és seny". En la seva opinió, "resoldre les coses a les urnes és una manera molt assenyada de resoldre les coses", segons afirma en resposta a l'homilia de la Mercè de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha demanat actuar amb "seny" davant l'1-O.

12:42 Lluís Rabell, president de CSQEP: "No es pot emmordassar tot un poble. No hi haurà democràcia a Espanya si les llibertats dels catalans són trepitjades".

12:37 La plaça Sant Jaume de Barcelona crida "independència" després de cantar els Segadors.

12:35 Miguel Urbán, eurodiputat de Podem, crida a la vaga general de Catalunya el dia 3 d'octubre.

12:33 Ernest Urtasun, a l'assemblea d'electes de Saragossa: "El que passa a Catalunya és una crisi profunda d'Espanya. D'aquesta, o en sortim junts o no en sortim".