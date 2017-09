Fracàs de l'operació ultra per alimentar la Guàrdia Civil al Port

La concentració espanyolista per portar menjar als vaixells de la Guàrdia Civil al Port de Barcelona ha fracassat, aquest diumenge al matí. L'entitat ultra Somatemps ha donat suport a la convocatòria, que ha aplegat una cinquantena de persones, que han reunit avituallament per intentar entrar a dins del recinte -per diversos accessos-, però no ho han aconseguit.La policia portuària no els ha permès accedir a la zona, ja que no tenien cap acreditació per poder-hi entrar. "És una zona duanera, sense acreditació no poden accedir", ha explicat un agent portuari. Diversos dels concentrats han apuntat que hi anaven "convocats pel PP i Vox". Tot i aconseguir parlar amb alguns agents de la Guàrdia Civil que s'han acostat a la tanca del Port, no se'ls ha pogut fer arribar el menjar, entre el qual hi havia pa, aigua, galetes, menjar casolà com ara capipota, cervesa i vi.A la concentració hi havia Javier Barraycoa (Somatemps), en una mobilització amb un ambient força familiar, amb una desena d'infants petits. Entre els càntics -en castellà- ha destacat l'habitual " visca Espanya", "visca la Guàrdia Civil" o "aquesta és la nostra policia". Alguns concentrats també s'han dirigit a la premsa per preguntar de quin mitjà de comunicació eren i, a més, demanant en concret si eren o no de TV3. També han preguntat si els periodistes eren "de la CUP". La simbologia d'extrema dreta també hi era present, sobretot entre els manifestants que mostraven símbols dels legionaris i l'exèrcit.Un dels organitzadors de la convocatòria ha arribat a parlar amb agents de la Guàrdia Civil, que ha fet anar els concentrats al sector tres dels accessos al Port, però la policia portuària els ha tornat a impedir l'accés. Alguns membres de la Guàrdia Civil que entrenaven pel recinte del Port han saludat la gent, que els ha aplaudit a crits de "no esteu sols". D'altra banda, agents de la policia portuària han explicat a l'ACN que el menjar tampoc podria entrar al recinte encara que sortís a buscar-lo un Guàrdia Civil dels que hi ha als vaixells perquè "estan a ple sol" i "no han passat cap control sanitari".Alguns dels concentrats han demanat que es fiqui a la presó "tots els de l'ANC", mentre que a prop un altre grup explicava que s'està "perdent la guerra" perquè a la convocatòria hi ha anat "poca gent". "Som uns cagats, ens quedem a casa i no venim a defensar la pàtria ni la nostra policia", continuava un dels manifestants.D'altra banda, al llarg del matí fonts dels estibadors han explicat a l'ACN que agents de la Guàrdia Civil han estat "identificant" alguns dels treballadors del Port, a més d'"amenaçar-los amb detencions i acomiadaments".

