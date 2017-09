Berga avala la desobediència per celebrar el referèndum: «No hi ha marxa enrere»

Lluïment, sol i justícia. I per davant de tot, independència, respecte i llibertat. Aquests són els conceptes que s'han vist, sentit i palpat, aquest diumenge a Berga, a la concentració que s'ha convocat, com arreu de Catalunya, davant de l'ajuntament per part de l'ANC i Òmnium. Una convocatòria unitària, de poble i per al poble, que ha tingut regust de festa major i dinar a casa l'àvia. Vestits i sabates de diumenge i, sobretot, un sentiment de força i unitat orgullosa: "Encartellem-ho tot!".Una concentració, per altra banda, que ha obert la porta a la familiaritat. "Què diuen, que els catalans adoctrinem els nens?", es pregunten alguns, de manera irònica. La resposta és no, asseguren. A Berga, es podria dir que gairebé "neixen independentistes". Això, i patumaires, sense cap mena de dubte. Els més petits tarden poc a agafar els cartells que l'ANC ha col·locat en filera a terra. Tothom n'ha portat diversos de casa seva, i durant una hora ben bona, s'encarreguen d'enganxar-los per les parets de l'anomenada i també coneguda arreu de Catalunya, plaça de la Patum.I la Patum. Quina Patum serà la que esperarà la ciutat si el vot favorable a la independència guanya el referèndum. Aquest divendres, en l'última reunió del Patronat de la festa, l'ens va decidir que se'n realitzaria una d'extraordinària, si es conformava una nova República catalana. "Si se'n va fer una per la Coronació de la Mare de Déu i la visita de Franco, com no se n'haurà de fer una altra si Catalunya és independent", exposaven alguns veus. "Patum i independència ja", destaquen altres.L'acte de l'ANC ha comptat un miler de persones repartides per tota la plaça. Persones grans, nens, famílies senceres i, sobretot, centenars de cartells, domassos i estelades. Samarretes, capes i barrets sota un mateix paraigües: democràcia. I per acabar, els Segadors, que ha ressonat sota un sol de justícia, per donar l'acte per finalitzat i, tot seguit, anar, tranquil·lament, a fer el vermut de Santa Tecla.Berga s'omple de joia. Aquests dies, l'ambient que es viu és contingut. Una emoció a flor de pell que fa brillar els ulls de les persones. Bars plens, carrers estrets i poques paraules. No cal, "no hi ha marxa enrere", apunten. "Això és molt gros", repeteix la multitud.

