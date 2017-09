Albiol veu més «decadència» ara a Catalunya que «en temps de Franco»

14:10 Intervé ara Pablo Iglesias, que assegura que els demòcrates "no tenen por dels feixistes que practiquen la violència".

14:04 Creix la preocupació a l'assemblea d'electes de Saragossa pel setge dels manifestants ultres. No poden sortir del recinte.

13:59 Tot i que la concentració per la «Marató de democràcia» a Tarragona s'ha posposat fins a les 19 h, per no coincidir amb actes festius de Santa Tecla, més de tres-centes persones s'han personat a la plaça de la Font. L'ANC de Tarragona acaba d'anunciar que els han arribat 1.000.000 de paperetes per anar a votar l'1-O.

13:57 Xavier Domènech denuncia des de Saragossa que s'està aplicant l'article 155 "per la porta del darrere" i avisa que les llibertats de Catalunya "són les d'Espanya".

13:46 Pengen una pancarta de democràcia a la façana de la rectoria de Vallgorguina dies després que el rector obligués a retitar una banderola del Sí d'una finestra de l'Associació Cultural Vallgorguina.

13:45 VÍDEO Augmenta la tensió a Saragossa i la policia argumenta que li falten reforços perquè «són a Catalunya»; informa Sara González.

13:34 FOTOS Mobilització massiva al territori per defensar el referèndum. Imatges d'Adrià Costa i Juanma Peláez.



13:34 El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, considera, davant la crida al seny de Joan Josep Omella, que "no hi ha cap altra solució que no sigui el diàleg", i discrepa de C's i PP quan critiquen que s'ha polititzat la Mercè: "No crec que s'hagi polititzat. És senzillament un reflex del que en aquests moments està passant en aquest país".

13:28 Ada Colau felicita els barcelonins per combinar "perfectament" el dret a la protesta amb el dret a la festa. Afirma que la crida al seny de Joan Josep Omella és compartida "amb la immensa majoria de la població que s'està expressant lliurement", i subratlla que els veïns reivindiquin la independència "però des del respecte a la diversitat i els altres" que no pensen el mateix.

13:22 El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, dona les gràcies a Pablo Iglesias i avisa que "s'estan creuant totes les línies vermelles inimaginables".

13:21 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, destaca "la participació massiva" a les festes de la Mercè i que no s'ha produït "cap incident remarcable".

13:21 El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, critica "aquells que volen politzar-la i convertir-la en element de confrontació", i defensa que el seny que ha demanat l'arquebisbe, Joan Josep Omella, és "allò obligat per a qualsevol responsable públic".

13:14 Carina Mejías adverteix a l'ANC i Òmnium que "qui comet il·legalitats i es comporta com un delinqüent haurà d'assumir les responsabilitats que li corresponen", davant del fet que es reparteixin paperetes del referèndum.

13:13 La líder de C's a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, critica que "s'ha intentat politizar" les festes de la Mercè perquè l'alcaldessa, Ada Colau, "s'ha sumat al full de ruta de Junqueras i Puigdemont". Celebra la crida al seny de Joan Josep Omella, però creu que l'única sortida que veu ara és "si Puigdemont rectifica" i desconvoca el referèndum.

13:13 El líder del grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias (PDECat), afirma que el seny és "bàsic", i que Joan Josep Omella "fa bé" de demanar-ne. Segons Trias, no significa renunciar a les pròpies creences.

13:07 El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, considera que "el seny és democràcia, votar és seny". En la seva opinió, "resoldre les coses a les urnes és una manera molt assenyada de resoldre les coses", segons afirma en resposta a l'homilia de la Mercè de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha demanat actuar amb "seny" davant l'1-O.

12:42 Lluís Rabell, president de CSQEP: "No es pot emmordassar tot un poble. No hi haurà democràcia a Espanya si les llibertats dels catalans són trepitjades".

12:37 La plaça Sant Jaume de Barcelona crida "independència" després de cantar els Segadors.

12:35 Miguel Urbán, eurodiputat de Podem, crida a la vaga general de Catalunya el dia 3 d'octubre.

12:33 Ernest Urtasun, a l'assemblea d'electes de Saragossa: "El que passa a Catalunya és una crisi profunda d'Espanya. D'aquesta, o en sortim junts o no en sortim".

12:28 En el tradicional brindis amb les cases regionals, representants de comunitats autònomes i províncies de fora de Catalunya, Ada Colau destaca que són "símbol de la diversitat de la ciutat". Colau afegeix: "Estimem molt la llibertat, els drets i la diversitat, que és característica essencial i que ens fa ser la ciutat que som".

12:27 La plaça Sant Jaume de Barcelona, de gom a gom, també entona "votarem" quan Carles Puigdemont i Ada Colau han sortit al balcó de l'Ajuntament.

12:26 Els sobiranistes responen massivament a la convocatòria per encartellar i bustiar Manresa. La plaça Major s'omple de voluntaris que fan cua per recollir material per treballar.

12:14 Més de 3.000 persones desborden la plaça del Vi de Girona responent la crida de la Marató per la Democràcia.

12:03 A Alcanar, desenes de persones participen en la confecció d'un mosaic pel "sí" amb desitjos per a la nova república https://t.co/wkQDlyAPO2 pic.twitter.com/9q6oNjWEwW — NacióPolítica (@naciopolitica) September 24, 2017

11:58 Puigdemont, Forcadell, Colau, Millo i Forn es troben fora de la basílica de la Mercè abans del seguici d'autoritats. Les autoritats a l'exterior de la basílica de la Mercè Foto: Jordi Bes

12:02 EN DIRECTE Així llueix la Marató per la Democràcia a Sabadell https://t.co/SQrOWN9mhw pic.twitter.com/sRc8jDaFO8 — NacióDigital (@naciodigital) 24 de septiembre de 2017

11:53 VÍDEO Els periodistes desplaçats a Saragossa, víctimes d'insults d'ultres amb banderes espanyoles. Una trentena de persones els increpen al crit de "xusma" o "traïdors".



11:42 Resposta massiva dels terrassencs i terrassenques a la crida de les entitats sobiranistes per defensar l'1-O. El raval de Montserrat, desbordat. No hi cap ni una agulla. Ara, enganxada de cartells i cercavila fins al Parc de Vallparadís, on es conclourà la jornada amb un acte d'Òmnium Cultural. EN DIRECTE Terrassa, desbordada. Els manifestants enganxen cartells i faran un cercavila fins al Parc de Vallparadís https://t.co/Iv2izniFjK pic.twitter.com/jYrFXnw8k1 — NacióPolítica (@naciopolitica) September 24, 2017

11:41 L’Audiència Nacional obre diligències contra quatre militants de Poble Lliure. L’organització ho considera un nou atac a la llibertat d’expressió.

11:38 Els universitaris tancats a la UB repartiran un milió de paperetes de votació de l'1-O entre els assistents a la Marató de la Democràcia perquè es facin córrer per Barcelona.

11:36 "La nostra arma més perillosa són les urnes i els cartells", assegura Cuixart, que demana repartir paperetes de l'1-O. "No podran contra la nostra democràcia!", exclama el president d'Òmnium Cultural.

11:33 EN DIRECTE Cartells de "Democràcia" i "Els carrers seran sempre nostres" a la concentració de Mataró https://t.co/SQrOWN9mhw pic.twitter.com/5uPbiThxTs — NacióDigital (@naciodigital) 24 de septiembre de 2017

11:32 Cuixart, en una intervenció especialment abrandada, ha garantit que no aconseguiran posar un comandant espanyol al capdavant dels Mossos d'Esquadra, i ha advertit l'Estat que tampoc podrà situar Enric Millo com a president de la Generalitat.

11:30 El president de l'ANC insisteix que l'1-O es votarà perquè així ho ha garantit el Govern, i reclama "no caure en provocacions". Torn ara per a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.

11:29 Sànchez assegura que el delicte de sedició prové del codi penal franquista de l'any 1973 i insisteix que l'1-O, al vespre, "Catalunya serà els vots i les urnes que haguem col·locat".

11:28 Omella crida a actuar amb «seny» davant del referèndum; informa Jordi Bes.

11:27 "Ens volen provocar, volen que sortim al carrer per generar incidents, però només tenim un camí: caminar directament cap a l'1-O", assenyala Sànchez.

11:25 Sànchez assegura que el delicte de sedició "prové del codi penal franquista", i destaca que el relat de la Fiscalia és "ple de falsedats". "Sabem que la setmana vinent podem tenir situacions gens agradables", avisa el president de l'ANC.