ERC respon a Omella que votar és una «manera molt assenyada de resoldre les coses»

Puigdemont conversa amb l'inspector general de l'Exèrcit Fernando Aznar. Foto: ACN

La crida al "seny" en la missa de la Mercè de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, no ha deixat indiferent als grups municipals de l'Ajuntament de la capital catalana. El líder d'ERC, Alfred Bosch, opina que votar en el referèndum previst l'1 d'octubre és "una manera molt assenyada de resoldre les coses", mentre que l'alcaldessa, Ada Colau, ha afirmat que l'apel·lació d'Omella és compartida "amb la immensa majoria de la població que s'està expressant lliurement", i ha felicitat els barcelonins per combinar "perfectament" el dret a la protesta amb la festa.El referèndum ha protagonitzat la missa de la Mercè. Omella ha apel·lat en l'homilia a actuar amb "seny" els pròxims dies. "Demanem seny per a nosaltres i per als nostres dirigents, per a les famílies i els pastors de l'Església", ha remarcat, i ha agregat: "Déu ho pot tot. Confiem en la seva ajuda".Omella ha constatat que es viuen moments complexos en la nostra societat, però ha subratllat: "No podem ni hem de ser profetes de calamitats". Ha apel·lat a "evitar la confrontació, la violència i el menyspreu pels altres", i ha demanat a la Mare de Déu de la Mercè que ajudi a mantenir ferma l'esperança en les persones. Ha conclòs l'homilia demanant a la Mercè que protegeixi "a tots nosaltres, tots els barcelonins i tot Catalunya".En opinió d'Omella, "el nostre món està molt necessitat de misericòrdia, de comprensió i de tendresa, fins al punt que, si no en tenim, difícilment caminarem pel camí del bé". Considera "admirable i commovedor" veure persones que no perden esperança "enmig de dificultats i penalitats", però ha avisat del fet que "cada dia hi ha més nens i més joves que viuen crispats, tensos, amb molta agressivitat en el seu interior". Segons ell, determinades decisions dels pares poden obrir "profundes ferides" en els fills. "La ruptura familiar produeix molt dolor", ha precisat.A la missa han coincidit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn, amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l'inspector general de l'exèrcit Fernando Aznar. Els quatre han compartit el mateix banc i s'han saludat quan han arribat i s'han donat la pau durant la missa. També han assistit cinc dels set líders municipals: Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (PDECat), Carina Mejías (C's), Alfred Bosch (ERC) i Alberto Fernández Díaz (PP).Com és habitual, a la missa no ha acudit la CUP ni BComú, almenys oficialment (l'any passat ho va fer la regidora Mercedes Vidal a títol personal). L'alcaldessa, Ada Colau, en aquesta ocasió a més ha estat a Saragossa per participar en l'assemblea a favor del dret a decidir i d'un referèndum pactat a Catalunya que ha convocat Podem . No obstant això, Colau torna a Barcelona per encapçalar amb Puigdemont el tradicional seguici d'autoritats que té lloc just després de la missa.

