L'Estat acusa els Mossos de «manca d'eficàcia» en les protestes davant d'Economia

Jordi Turull, conseller de Presidència, en una roda de premsa recent. Foto: ACN

El secretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha subratllat que la decisió de la Fiscalia Superior de Catalunya que el cap de gabinet de coordinació i estudis del ministeri de l'Interior, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos , coordini els treballs de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra "no resta competències als Mossos" -que no han acceptat aquesta decisió - i no suposa la intervenció del cos per part del ministeri."Qui té el comandament d'aquesta situació és el fiscal, la policia judicial està a les seves ordres i ell ha estat qui ha decidit que es coordini el treball dels tres cossos a través d'una persona que realitzarà aquesta tasca. No es resta cap competència als Mossos, com tampoc es resten competències a la Policia o a la Guàrdia Civil", ha explicat en declaracions a La Sexta. Nieto ha subratllat, a més, que és normal que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qui dirigeixi les operacions perquè es tracta d'operacions que estan judicializades" i ha recordat que amb la investigació de l'atemptat a Barcelona el passat mes d'agost el fiscal va decidir que fossin els Mossos d'Esquadra els qui coordinessin les perquisicions, malgrat que la Guàrdia Civil i la Policia també tenen competències en lluita contra el terrorisme.A més, ha justificat la decisió del fiscal de triar una persona per coordinar als tres cossos perquè es tracta d'una operació "complexa". "És un repte molt important que s'ha d'assumir i en el qual participen tres cossos amb un nombre molt alt d'efectius", ha indicat. En aquest sentit, ha precisat que, malgrat que serà un membre del ministeri de l'Interior qui coordini les operacions, serà el Fiscal qui prengui les decisions i hauran de ser els responsables dels tres cossos els qui s'encarreguin de donar les ordres.D'altra banda, ha valorat la situació ocorreguda en la conselleria d'Economia del Govern, quan tres cotxes de la Guàrdia Civil van ser destrossats pels manifestants i diversos agents van quedar atrapats a l'interior de l'edifici com un error per "manca d'efectius" dels Mossos d'Esquadra, que són els qui tenen competències en manteniment de l'ordre, i de "manca d'eficàcia" en les ordres que van rebre. "Va sorprendre que s'arribés a aquest punt", ha reconegut Nieto, que assenyala que es va produir una situació "molt tibant" i està convençut que els propis Mossos estan "avergonyits" que ocorregués.En aquest sentit, ha assegurat que s'ha posat a la disposició dels Mossos d'Esquadra efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional per donar-los suport en les seves funcions si és necessari i, en ser consultat pel nombre d'efectius desplaçats a Catalunya per a l'operatiu, ha respost únicament que és "un nombre adaptat a les necessitats i a les demandes que ha transmès el fiscal cap de Catalunya" sense precisar el nombre perquè és informació sobre una operació en curs.A més, ha posat l'accent que "no hi ha cap baralla entre els cossos" i ha elogiat la tasca dels Mossos d'Esquadra que, "van a tenir un paper molt important" i "ho van a exercir bé perquè és un cos molt qualificat que ja ha demostrat les seves capacitats". De fet, ha lamentat la "pressió política i social" a la qual està sotmesa la policia autonòmica i ha recordat que hi ha hagut situacions en què els agents de la policia autonòmica han rebut insults quan feien el seu treball de manteniment de l'ordre.Nieto ha posat l'accent que la funció dels cossos i forces de seguretat d'aquí a l'1 d'octubre consisteix a "impedir que se celebri el referèndum" i que "ho facin sense perjudicar la població" i ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desconvoqui la consulta, encara que reconeix que "no el veu amb moltes guanyes de fer-ho".Malgrat tot, al seu torn, el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha assegurat que "el comandament màxim, la coordinació màxima dels Mossos és la Generalitat, i seguiran funcionant com han fet fins ara amb el màxim rigor i proximitat". Així s'ha expressat en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha considerat que la instrucció de Fiscalia "s'ho salta tot", però no s'ha sorprès perquè ja fa dies que Catalunya pateix "la barra lliure de l'Estat". En tot cas, ha insistit que el compromís del Govern amb l'1-O és "molt clar per molts embats que hi hagi, per moltes intimidacions que hi hagi i per molta policia que vingui cap aquí encara que vinguin disfressats de 'xiquiparc'". "Ara ja és un tema de dignitat", ha conclòs.Turull ha constatat que la setmana que queda fins a l'1-O serà llarga, però ha reiterat que el "propòsit i la voluntat" del Govern és que els catalans puguin votar el proper diumenge. "Ho tenim tot preparat", ha dit. El portaveu no ha volgut entrar en detalls per "no donar pistes a una gent que s'ho està saltant absolutament tot". En tot cas, ha advertit el govern espanyol que això "ja no és una batalla contra la Generalitat", sinó que està "en mans de la gent". "Hi ha tants motius perquè la gent vagi a votar que hi haurà un tsunami democràtic que estic segur que l'Estat no se l'espera", ha opinat.El conseller ha pronosticat que l'Estat "menys política farà de tot", i des del Govern buscarà una solució "davant de cada obstacle, una resposta democràtica davant de cada repressió". En aquest sentit, l'objectiu, ha dit, és que el màxim nombre de catalans puguin votar el proper diumenge, que hi hagi cens, que es pugui fer amb ordre i llibertat i que no hi hagi cap coacció per a ningú.

